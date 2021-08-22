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О бесплатных устройствах для майнинга криптовалюты Helium

В данной публикации я расскажу как можно заказать бесплатный майнер для добычи криптовалюты HELIUM, а также поговорим о выгоде и перспективах.
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Всем привет, дорогие читатели сегодня я сделаю небольшую публикацию, в которой расскажу о беспрецедентном событии для нашего русскоязычного пространства. А именно сегодня пойдет речь о том, как можно заказать бесплатный майнер для добычи криптовалюты HALIUM (HNT). Итак, поскольку слово «бесплатный» сразу одновременно и манит и отталкивает, расскажу, в чем выгода компании инвестора, а затем поговорим о криптовалюте HALIUM и перейдем к возможным перспективам заработка с таким устройством.

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Установка подобных устройств в мире в последнее время очень популярна и перспектива, на данный момент технология развита в странах Северной Америки, Европы и Азии, а вот рынок стран СНГ еще практически пуст и компания инвестор решила освоить его, путем предоставления бесплатных майнеров населению. В двух словах данные майнеры предназначены для построения так называемого «интернета вещей», в котором различные смарт-устройства типа умного дома, электросамоката или других гаджетов обмениваются информацией между собой. Такая технология позволяет реализовать ряд различных перспективных технологических идей, поэтому инвестору интересно максимально плотно покрыть своей сетью мир. Однако это еще не все, благодаря этой технологии владельцы майнеров могут получать вознаграждение за обеспечения покрытия радиосети в криптовалюте HALIUM. А если мы не приобретаем свой майнер, а берем его у компании на бесплатной основе, то компания забирает около 40% дохода от работы предоставленного устройства. Таким образом, с учетом перспектив криптовалюты HALIUM, такая программа выгодна как компании инвестору, так и нам, людям которые решать установить у себя дома бесплатное устройство.  

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А теперь давайте подробнее расскажу о монете HALIUM, в которой будут начисляться вознаграждения. Итак, на момент написания данной публикации HALIUM находится на 56 месте в мире среди всех криптовалют с капитализацией более 2,2 миллиарда долларов и ценой за одну монету 23-24 доллара. Также стоит упомянуть, что в блокчейне данной криптовалюты каждые 2,5 года заложен так называемый халвинг, который усложняет добычу блока, одновременно, с чем повышая ценность монеты. Аналогичный алгоритм заложен и в блокчейне bitcoin, на примере которого можно хорошо отследить зависимость халвинга и ценообразования актива. И последнее, что на май взгляд стоит добавить, это то, что данная монета торгуется на огромном количестве ведущих мировых бирж, среди которых стоит отметить Binance и FTX.

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Далее давайте немного добавлю важной информации о работе майнеров и о реальных перспективах заработка. Итак, майнер представляет собой небольшое устройство, которое питается от обычного блока питания на 5-15 вольт в зависимости от модели, что на практике по энергопотреблению равно примерно обычному зарядному блоку для мобильного телефона. Также для работы майнера необходимо подключение к сети интернет по средствам Wi-Fi. Никаких особенных условий или расходов для работы устройства не требует, также все работающие устройства в мире можно увидеть на карте в реальном времени здесь.  

Что касается перспектив заработка, то в зависимости от ряда условий одно устройство может добывать от 10 до 90 монет в месяц, а средний результат добычи находится около 40 монет, что по нынешнему курсу равно почти 1000$.  Количество добытых монет зависит от расположения вашего устройства и покрытия окружающих майнеров. Оптимальным является ситуация когда в вашем районе находится 4-5 аналогичных устройств, а вот когда ваш майнер один на районе это самая неблагоприятная ситуация, в таком случае лучше пригласить кого-то из друзей для увеличения доходности устройства.

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Кажется, все основные вопросы отразил, зарезервировать майнер можно по ссылке, подробно как это сделать я записал в видео-инструкции, которую прикладываю немного выше. Также добавлю, что на сайте сейчас ведутся масштабные технические работы поэтому он может временно не работать. И напоследок, компания уверяет, что доставка устройства на ваш адрес осуществится за 3 месяца, но с учетом невероятного ажиотажа сроки доставки возможно продлят. В любом случае при регистрации мы не берем на себя никаких обязательства поэтому, я думаю, стоит поучаствовать в данном проекте. А если у вас остались вопросы, вы может задать их в моем Telegram чате. Спасибо за внимание.

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Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
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