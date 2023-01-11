Тактика выживания в кризис, точно так же, как и тактика выживания в реальном бою, — вещь индивидуальная, а результаты её применения всегда плохо прогнозируемы. Кто-то ходит под пулями в полный рост, а кто-то соблюдает все меры предосторожности, но его все равно настигают осколки.
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Ситуация для южнокорейского гиганта Samsung складывается сегодня удручающая. Экономический кризис, спровоцированный западной конфронтацией против Москвы, а также стремительный рост влияния китайских технологических гигантов, зажали некогда крупнейшего производителя техники в мире между молотом и наковальней.
Я уже рассказывал про катастрофическое снижение оперативной выручки Samsung, которая в четвертом квартале 2022 года упала с 13,9 триллионов вон, вырученных годом ранее, до 4,3 триллионов вон в ушедшем году. А тут оказывается, что китайцы не просто теснят Samsung на перспективных рынках смартфонов, но еще и заканчивают вытеснять его из тех стран, где он еще вчера был непререкаемым фаворитом.
В общем, ситуация — не позавидуешь. Что делать? Один из крупнейших игроков на рынке памяти, американская компания Micron уже сегодня заявила, что в 2023 она на 50% снизит затраты на новые установки для производства полупроводников, а также планирует дальнейшее сокращение затрат в 2024 году. Специалисты компании цитируют оценки экспертов, уверенных, что рынок памяти перенасыщен и «буквально-таки ломится от предложения».
Однако Samsung, судя по всему, решил идти в бой с открытым забралом, поскольку сокращения финансирования весьма амбициозных проектов компании в 2023 году так и не было объявлено.
Последние заявления южнокорейского исполина свидетельствуют о том, что Samsung будет наращивать скорость производства модулей памяти, а также поставит «на поток» производство модулей DRAM по технологии 12-нм, как и было заранее запланировано.
Тайваньское издание DigiTimes сообщает, что Samsung планирует агрессивную ценовую политику на этот год, что говорит о намерении пережить кризис за счет вытеснения с рынка конкурентов, которые будут не способны предложить сравнимые скидки на новые модули памяти.
Данная политика — это обоюдоострый меч, поскольку Samsung уже сегодня является крупнейшим игроком, а если ему удастся в кризис «придушить» бóльшую часть конкурентов, то он может остаться чуть ли не единственным. С другой стороны, он будет нести куда большие убытки, чем сокращающие расходы конкуренты, а потому рискует банкротством, хотя найти кредиторов, которые хотя бы раз в жизни не слышали про успехи южнокорейской компании, достаточно сложно, поэтому совсем без денег он не останется. Тем не менее только время покажет, насколько оправдана была стратегия идти на прорыв «на мужика».