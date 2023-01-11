Как ни крути, а южнокорейцами восхищаться можно и нужно, ведь они не только обладают феноменальной рабочей этикой, но и не боятся риска.

Тактика выживания в кризис, точно так же, как и тактика выживания в реальном бою, — вещь индивидуальная, а результаты её применения всегда плохо прогнозируемы. Кто-то ходит под пулями в полный рост, а кто-то соблюдает все меры предосторожности, но его все равно настигают осколки.

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Ситуация для южнокорейского гиганта Samsung складывается сегодня удручающая. Экономический кризис, спровоцированный западной конфронтацией против Москвы, а также стремительный рост влияния китайских технологических гигантов, зажали некогда крупнейшего производителя техники в мире между молотом и наковальней.

Я уже рассказывал про катастрофическое снижение оперативной выручки Samsung, которая в четвертом квартале 2022 года упала с 13,9 триллионов вон, вырученных годом ранее, до 4,3 триллионов вон в ушедшем году. А тут оказывается, что китайцы не просто теснят Samsung на перспективных рынках смартфонов, но еще и заканчивают вытеснять его из тех стран, где он еще вчера был непререкаемым фаворитом.

В общем, ситуация — не позавидуешь. Что делать? Один из крупнейших игроков на рынке памяти, американская компания Micron уже сегодня заявила, что в 2023 она на 50% снизит затраты на новые установки для производства полупроводников, а также планирует дальнейшее сокращение затрат в 2024 году. Специалисты компании цитируют оценки экспертов, уверенных, что рынок памяти перенасыщен и «буквально-таки ломится от предложения».

Однако Samsung, судя по всему, решил идти в бой с открытым забралом, поскольку сокращения финансирования весьма амбициозных проектов компании в 2023 году так и не было объявлено.

Последние заявления южнокорейского исполина свидетельствуют о том, что Samsung будет наращивать скорость производства модулей памяти, а также поставит «на поток» производство модулей DRAM по технологии 12-нм, как и было заранее запланировано.

Тайваньское издание DigiTimes сообщает, что Samsung планирует агрессивную ценовую политику на этот год, что говорит о намерении пережить кризис за счет вытеснения с рынка конкурентов, которые будут не способны предложить сравнимые скидки на новые модули памяти.

рекомендации -20% на RTX 4070 Ti - скидки начались 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Данная политика — это обоюдоострый меч, поскольку Samsung уже сегодня является крупнейшим игроком, а если ему удастся в кризис «придушить» бóльшую часть конкурентов, то он может остаться чуть ли не единственным. С другой стороны, он будет нести куда большие убытки, чем сокращающие расходы конкуренты, а потому рискует банкротством, хотя найти кредиторов, которые хотя бы раз в жизни не слышали про успехи южнокорейской компании, достаточно сложно, поэтому совсем без денег он не останется. Тем не менее только время покажет, насколько оправдана была стратегия идти на прорыв «на мужика».