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Xiaomi готовит Apple сюрприз, выпуская Redmi Note 12 в Индии
Компания Apple готовится узнать значение выражения "в большой семье клювом не щелкай" благодаря старанием китайского производителя Xiaomi.
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Главной мобильной новостью начала 2023 года станет выход Redmi Note 12 в стране пряностей и острой кухни. Без сомнений, фанаты моего творчества скорей всего сразу же ринутся разыскивать по чуланам факелы и вилы после такого умозаключения, но все же это правда.

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Ситуация для духовных наследников Стива Джобса в 2023 году складывается аховая: доходы падают, смартфоны не продаются, придумывать что-то новое не получается, так еще и на заводах в Китае то забастовки начинаются, то единичные случаи новой коронавирусной инфекции выявляют, после чего все производство закрывается. В этой ситуации Apple пытается перенести заводы во Вьетнам, но я уже рассказывал, почему американцы едва ли могут рассчитывать там на лучшее отношение.

С другой стороны, китайская Xiaomi дурью не мается; если в конце 2020 года она имела 11% пирога от общего мобильного рынка против 21% у Apple, то сегодня она уже имеет 13% от рынка, против яблочных 16%. А самое главное — китайцы знают, куда бить, ведь самым важным мобильным рынком сегодня является Индия.

А какой у нас самый популярный телефон в Индии? Уже третий год подряд это Xiaomi Redmi Note! Телефоны этой линейки продаются по 300 миллионов штук в год, при том что на Индию приходится 73 миллиона от всех проданных аппаратов. Что же касается Apple, которая в отличие от Xiaomi имеет лишь одну линейку телефонов, то «яблочные» продажи на мобильном рынке падают год от года, приближаясь к отметке в 200 миллионов.

Давайте представим, что каждому жителю США, включая младенцев, пожилых стариков и нелегальных мигрантов, удалось всучить новенький айфон. До какого уровня Apple может разогнать свои продажи, до 300 миллионов штук? А в следующем году что «калифорнийским сидельцам» делать?

Теперь представим, что Xiaomi удалось продать Redmi Note каждому второму жителю Индии. Сколько там получается, каких-то 700 миллионов? То есть в десять раз больше нынешних 73 миллионов! Конечно же, речь идет о гипотетической картине, но общая разница в числовых величинах, я думаю, понятна. Более того, у Пекина еще своих 700 миллионов покупателей найдется, да к тому же можно не сомневаться, что на заводах Xiaomi забастовки отсутствуют как классовое явление.

Всю эту картину существенно усугубляет цена, потому что четырнадцатая модель «яблочника» в Индии стоит 75 тысяч рупий (около 63 тысяч рублей), в то время как Xiaomi Note 12 Pro, который мало в чем уступает «премиальному» конкуренту, будет стоить 20 тысяч рупий (около 17 тысяч рублей).

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Все это означает, что если в ближайшее время духовные наследники Стива Джобса не перестанут играть «в премиальность» и валять дурака, то Xiaomi похоронит эту корпорацию заживо, после чего перейдет к своему главному конкуренту — компании Samsung.

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