Страшные вещи творятся на высокотехнологичном рынке, если даже такие компании как Samsung катастрофически теряют прибыль.

Как-то я уже рассуждал о том, что после того как Xiaomi разделается с Apple, у него останется всего один крупный конкурент, но зато какой — южнокорейский исполин Samsung.

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А у последнего, кстати сказать, дела обстоят далеко не самым лучшим образом, учитывая тот факт, что Южная Корея находится в сфере притяжения США и так называемого «коллективного Запада». А мы все знаем, что этот самый «коллективный» недавно решился проучить Москву и показать ей, где «раки зимуют».

Так вот, с демонстрацией возникли определенные проблемы, раз в своих прогнозах относительно четвертого квартала 2022 года Samsung ожидает снижение операционной выручки на оглушительные 70% по сравнению с тем же периодом в предыдущем году.

Тут стоит отметить, что четвертый квартал считается самым благоприятным финансовым периодом в жизни любой западной компании, поскольку рождественские и новогодние праздники нередко толкают людей на необдуманные покупки, поскольку каждому хочется поддержать и порадовать своих близких.

Вслед за этим наступает так называемый «мертвый период», когда из-за отсутствия денежных излишков, а также из-за общей финансовой и эмоциональной усталости от покупок потребители практически ничего кроме продуктов не покупают. Проще говоря, после удручающего четвертого квартала 2022 года Samsung еще ожидает первый квартал года нынешнего.

Операционная прибыль — это прибыль от регулярной деятельности компании до уплаты ею налогов и процентов. В денежном исчислении Samsung заработал 3,6 миллиарда долларов (4,3 триллиона вон) за последние три месяца 2022 года. Специалисты связывают столь удручающие цифры с резким падением спроса на модули памяти (в том числе и оперативной) и «отсутствием аппетита» у массового покупателя к приобретению новых смартфонов.

Более того, Samsung ожидает дальнейшее падение спроса на модули памяти на протяжении всего 2023 года, что должно еще сильнее ударить по финансовым показателям компании. Специалисты связывают подобное явление с «макроэкономическими причинами», что в переводе на нормальный человеческий язык означает провальную попытку коллективного Запада «поставить Россию на место».

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Очевидно, что снижение потребительского спроса в разных регионах мира будет неодинаковым, и страны, которые продолжают активно развивать экономические отношения с Москвой, такие, к примеру, как Индия, пострадают куда меньше всех остальных. Это и дает возможность китайскому Xiaomi обойти своего главного конкурента на повороте, поскольку пока одни только готовятся покорять страну специй и пряностей, китайские гуру от мира IT занимаются этим делом, засучив по локоть рукава.