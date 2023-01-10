Казалось бы, страна проамериканская, а "трубки" китайские, прямо-таки диво дивное...

Индонезия — это весьма специфическая страна, которая когда-то самым жестоким образом избавилась от своих коммунистов и теперь по своему государственному устройству более всего напоминает Саудовскую Аравию. Это к я тому, что обвинить Джакарту хотя бы в тени симпатии к китайским коммунистам нельзя даже в страшном сне, однако китайские компании плотно оккупировали индонезийский рынок смартфонов, потеснив на этой ниве южнокорейского исполина Samsung.

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Странности Индонезии проявляются даже в количестве абонентов мобильных сетей, число которых приближается к отметке в 365 миллионов номеров, при том что размер населения страны еще не перешагнул отметку в 277 миллионов человек. Проще говоря, в отличие от Индии, где потенциально можно продать большое количество новых «трубок», предел роста на рынке мобильных устройств в Индонезии достигнут. С другой стороны, подобное число абонентов нельзя назвать несущественным, поскольку отметка в 365 миллионов абонентов сравнима с показателями США, где зарегистрировано 422 миллиона номеров.

Согласно данным индонезийского издания Jakarta Globe, четыре китайских компании-производителя смартфонов оккупировали 70% рынка всех мобильных устройств, проданных в стране. В количественном выражении это 20 миллионов устройств, реализованных Oppo, Vivo, Xiaomi и Realme за год.

Сообщается, что в 2017 году Samsung контролировал 31,8% индонезийского рынка смартфонов, после чего за ним шел китайский Oppo с 22,9% и местный производитель Advan с 7,7%. В итоге же за последующие пять лет Oppo сохранил свои 20%, в то время как остальные три китайских бренда поделили между собой большую часть доли Samsung и Advan.

Что же касается «бессмертного» детища Стива Джобса, то Apple со своим iPhone никогда в рейтинги популярных смартфонов в Индонезии не входил. Прошедший год был отмечен резким снижением не только числа проданных в стране мобильных телефонов, но и снижением их средней стоимости, что местные аналитики связывают с падением уровня жизни, вызванного стремительным скачком цен на нефть. В принципе картина довольно характерная для любого западного союзника, которые, в отличие от Индии и Китая, не спешат налаживать экономические контакты с Москвой.

Если в других развивающихся странах ситуация с продажами схожая, то падению операционной выручки Samsung на 70% в четвертом квартале 2022 года, которое прогнозируют экономисты компании, удивляться не стоит.

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С другой стороны, столь высокий уровень проникновения китайских технологий на индонезийский рынок неизбежно приведет к медленному дрифту Джакарты в сторону своего ближайшего соседа по региону, а значит, о совместных американо-индонезийских учениях в скором времени можно будет забыть. А казалось бы, «какие-то мобильные телефоны», подумаешь...