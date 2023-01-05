Как нам там подсказывает "детская" сказка? Это "жу-жу неспроста!" Вот и я о чем!

Я уже высказывал свое недоумение относительно того, что перенос производственных мощностей Apple из Китая во Вьетнам не решает ровным счетом ни одной проблемы американской корпорации, которая попала в настоящую зависимость от азиатских коммунистов.

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Однако сообщения западных СМИ о том, что Тим Кук планирует к 2027 году перенести половину производственных мощностей Apple в Индию, явственно свидетельствует о том, что Вьетнам — это вынужденная временная мера, существование которой обусловлено тем, что на Тайване уже совсем скоро «бабахнет».

Впрочем, дело тут не только в наличии политической воли у Нью-Дели, но еще и в банальном бизнес-чутье, поскольку любая логистика — это большие расходы, даже когда речь идет о перевозке смартфонов. И тут-то мы понимаем, что политические заявления западные политики могут делать какие угодно, но разоряться в попытке подтвердить правдивость чужих высказываний западный бизнес не собирается.

Для того чтобы понять ДНК Apple как марки, достаточно вспомнить историю о том, как «великий» Стив Джобс приказал убрать из первых моделей Macintosh вентилятор, утверждая, что его шум «негативно влияет на пользовательский опыт». В итоге «революционный продукт» компании постоянно перегревался, из-за чего внутренние детали выскакивали из пазов. Вернуть их на место можно было лишь с силой бросив компьютер об стол. Это я к тому, что Apple скорее совершит финансовое самоубийство, нежели отважится на производство «недостаточно премиальных» продуктов.

Согласно данным Сounterpoint, в третьем квартале прошлого года Apple стал «лидирующим игроком» на рынке премиальных смартфонов в Индии. Вопрос лишь в том, что этот самый рынок пока не слишком велик, поскольку в количественном соотношении — это каждая двадцатая «трубка», проданная в стране специй. Тем не менее Apple договорился с индийским конгломератом Tata Group об открытии тысячи фирменных «яблочных» магазинов по всей стране.

По различным данным в США охват рынка смартфонами сегодня достигает 73%, то есть смартфоны есть практически у всех, кто в состоянии держать их в руках. В Китае охват рынка на более низком уровне — 63%, в то время как в Индии лишь каждый второй имеет телефон, поскольку охват рынка пока находится на отметке в 45%.

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А если Apple собирается массово продавать свои «недешевые звонилки» не где-то, а в Индии, это означает, что в победу Запада в экономическом противостоянии с Москвой экономисты компании не верят. В этом контексте противостояние между Huawei и Apple на индийском рынке имеет не только геополитические импликации, но играет принципиальную роль для финансового выживания духовных наследников Джобса.