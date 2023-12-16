Какие-то комментарии тут излишни...

Поскольку обсуждение неизбежной гиперинфляции, в которую Соединенные Штаты постепенно сползают, более всего напоминает обсуждение особенностей ледяной воды на борту Титаника, американская пресса весьма злонамеренно и целенаправленно погружена сегодня в обсуждение вопроса взаимоотношений между полами. В общем, следует полагать, что такое явление, как прославившийся своей склонностью к жестокости и разврату римский император Калигула, тоже появился когда-то не на ровном месте.

реклама

Тем не менее подобная фиксация на вопросе, который в приличном обществе обсуждать не принято, никак не способствует делу спасения американской государственности, скорее напротив — оно разлагает сами основы общества, которое уже в скором будущем вынуждено будет погрузиться в борьбу за выживание.

Так, авторитетное американское издание The Daily Caller опубликовало запись нетрадиционной связи между двумя особями мужского пола прямо в здании Сената США, которая произошла в зале для заседаний одного из профильных комитетов. Понятное дело, что подобное нелицеприятное зрелище было опубликовано с множеством купюр, но при этом пользователи соцсетей все равно остались в негодовании.

Понять широкую общественность несложно, поскольку столь вопиющее надругательство над государственной символикой США осуществили не какие-то «залетные» искатели острых ощущений, а сотрудники Сената, которые имели доступ в указанное помещение. Мало того что во все еще пока Соединенных Штатах живет большое количество людей, отстаивающих традиционные ценности, так с «сияющим градом на холме» поддерживают дипломатические отношения страны, где подобные «акты любви» караются смертной казнью.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В общем, речь идет о колоссальном ударе по престижу звездно-полосатого гегемона, который лишний раз демонстрирует предвзятость американских спецслужб, провоцирующих сторонников правых взглядов на всевозможные правонарушения, однако при этом всякий раз покрывают власти предержащих представителей Демократической партии. Так или иначе, мы наблюдаем очередной признак разложения некогда самой влиятельной страны на мировой арене, которая наглядно демонстрирует, что иногда проблемы лучше не замалчивать, а обсуждать открыто.