Ждем появления малиновых пиджаков...

Угон автомобиля под дулом наставленного на его владельца пистолета был чем-то из мира компьютерных игр лишь до недавнего времени, поскольку сегодня в США преступники взяли на вооружение новую тактику — грабить владельцев дорогих авто прямо в их личном гаражах. И свидетелей меньше, и времени порыскать в карманах несчастного больше.

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Разгул преступности и откровенного бандитизма в Соединенных Штатах привел к ситуации, когда, по словам члена Палаты представителей Конгресса США Эрика Берлисона, он и другие представители высшего законодательного органа США вынуждены ночевать в здании Капитолия, прямо на рабочем месте. По словам Берлисона, нахождение в темное время суток на улицах американской столицы представляет «крайнюю опасность» для жизни и здоровья человека.

По словам республиканца, представляющего штат Миссури, даже акт владения личным автомобилем в Вашингтоне, Округ Колумбия — это форменное сумасшествие, потому что цена за возможность хоть где-то припарковаться превышает сегодня все разумные пределы, но при этом автомобиль все равно угонят даже с охраняемой парковки, уверен Эрик.

Впрочем, представителя штата Миссури сложно назвать голословным, потому что представителя Демократической партии от штата Техас Генри Куэльяра лишили «железного коня» прямо под дулом пистолета. По словам представителя высшего законодательного органа США, на него наставили не один, а целых три пистолета, что лишило его всякого желания дискутировать с нападавшими.

Так или иначе, для Эрика Берлисона и множества других американских конгрессменов поход или поездка от работы до дома и обратно стали чем-то невообразимым и опасным, что побудило их обустраивать быт прямо в коридорах американской власти. Понятное дело, что добравшиеся до вершины Олимпа американского политикума мечтали не о такой «роскоши», когда начинали свой тернистый путь.

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В общем, если еще какой-нибудь год назад Соединенные Штаты принято было сравнивать с поздним Советским Союзом, то теперь это сравнение уже не выдерживает никакой критики, поскольку в «сияющем граде на холме» уже начались «святые девяностые», где полиция отказывается выезжать на место происшествия, да и вообще, просит её не беспокоить «по пустякам».