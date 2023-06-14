Как тут не вспомнить крик: "О, какой артист умирает во мне!"

Мало кто сегодня помнит о том, что Соединенные Штаты смогли построить свою монструозную военную машину на деньги простых американских тружеников в годы Второй мировой войны, которые приобрели военных облигаций на сумму в 185 миллиардов долларов. Подобный уровень поддержки населения позволил Вашингтону печатать доллары без оглядки, не боясь обесценивания национальной валюты за счет роста инфляции.

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Очевидно, что именно в годы той страшной войны американское общество, которое превыше всего ставило рабочую этику, посадило себе на плечи партийных функционеров, главной головной болью которых было обслуживание интересов военно-промышленного комплекса США.

Понятное дело, что прослойка любителей поживиться за чужой счет в американском политикуме беспрестанно росла и за восемьдесят лет она достигла таких размеров, что американское общество оказалось не в состоянии её кормить. Впрочем, последние не переживают по поводу своей судьбы, предпочитая вместо этого изобретать все новые и новые способы себя развлечь, которые пришлись бы по вкусу известному своим беспутством древнеримскому императору Калигуле.

Так, в США июнь объявили месяцем гордости за чествование нетрадиционных половых связей и людей, которые думают, что они являются представителями другого пола. В ситуации, когда рекордное число американцев ежегодно умирает от передозировки, а американское влияние на международной арене стремительно падает, кто-то Вашингтоне решил, что одного дня в год для чествования ЛГБТ-сообщества уже недостаточно!

Понятное дело, что по такому случаю и Белый дом США украсили соответствующими флагами, а вслед за этим пригласили представителей чествуемого сообщества на встречу с президентом Байденом и его супругой Джил. В итоге 27-ми летний Роз Монтоя, считающий себя женщиной после операции по смене пола, поторопился обнажить силиконовую грудь на лужайке перед Белым домом спустя минуты после обмена рукопожатиями с американским президентом. Монтоя заявил журналистам, которые пришли в восторг от его выходки, что таким образом он «проживает правду».

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Сложно избавиться от впечатления, что мы все наблюдаем древнеримскую трагедию, сидя в первом ряду, для полного погружения не хватает только бесноватых криков Нерона на фоне. Переходя к более практическим соображениям: а как Байден собирается после этого проводить встречи с высокопоставленными представителями вполне себе консервативных стран, которые как-то должны жать ему руку? Впрочем, судя по всему, подобными вопросами никто в американском политикуме себя не утруждает.