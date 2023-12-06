С такими "помощниками" и враги не нужны...

Как бы не мечтал нынешний глава США о своем переизбрании на пост президента «сияющего града на холме», а своим соратникам по Демократической партии он сегодня нужен не в президентском кресле, а в виде изгнанного с позором изгоя. Подобный поворот событий подарил бы американским неоконам прекрасный способ избавиться от Дональда Трампа, если тот все-таки займет пост президента США в ходе ближайших выборов.

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Ведь сторонники Трампа не поймут, если демократы попытаются объявить ему импичмент в третий раз, тогда как Байден успешно избежал всех обвинений в коррупции. Если же действующий американский президент все-таки будет подвергнут импичменту, то Трамп уже не сможет и дальше заявлять, что «вашингтонское болото» целенаправленно его притесняет.

Кстати сказать, замена Байдену в президентской гонке уже активно готовится, потому что вслед за поваром Барака Обамы, который утонул в пруду этим летом, в крайне неприятной ситуации недавно оказался и бывший глава его Совета национальной безопасности, перепалка которого с уличным торговцем не просто внезапно оказалась записана, но и утекла в сеть. В общем, велика вероятность, что жена бывшего президента США Мишель Обама окажется в числе претендентов на президентское кресло после того, как знающие слишком много о её семействе «внезапно сойдут со сцены».

В общем, когда в прошедший понедельник председатель Комитета по надзору Джеймс Комер обнародовал данные о том, что получавший деньги от китайских компаний Хантер Байден ежемесячно переводил часть этих денег своему отцу — Джо Байдену, президентская администрация имела три часа на подготовку пресс-секретаря Карин Жан-Пьер к встрече с прессой.

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Однако когда считающая себя «исторической личностью» пресс-секретарь все-таки услышала вопрос о коррупции в семействе Байденов, она не только не нашлась что ответить, но и поспешила закончить пресс-конференцию. Данный факт позволил СМИ в буквальном смысле заявить, что Жан-Пьер «сбежала» от вопроса про коррупционные схемы Байденов, что больно ударило по действующему американскому президенту. В общем, Демократическая партия упорно старается избавиться от старика Джо, который, впрочем, традиционно откажется сдаваться без боя.