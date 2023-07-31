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Белый дом США склоняется к идее введения «климатических ограничений» подобно коронавирусным
Кому-то понравилось и они хотят добавки.

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Мало кто знает о том, что специально обученные собаки способны по запаху учуять у человека рак. Понятное дело, что при разработке достаточно чувствительного газоанализатора того же эффекта можно добиться и без использования четвероногих друзей человека.

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Это я к тому, что после того как смартфоны взяли себе в привычку наблюдать за каждым нашим шагом и подслушивать все, о чем мы говорим, западные элиты озаботились идеей о контроле за эмоциями человека путем установки в каждой квартире по газоанализатору. В США на подобный шаг собираются пойти под эгидой борьбы с газовыми плитами, которые внезапно были объявлены «чрезвычайно опасными» для организма человека.

Любопытные люди эти американцы, эпидемия опиоидов в США организму среднестатестического американца вроде как не угрожает, а газовые плиты должны быть немедленно запрещены, либо же поставлены под строгий контроль соответствующих органов. Впрочем, речь идет не только о запрете плит, но еще и нагревательных котлов и кондиционеров — всего, что может хоть как-то скрасить быт простого американца.

Понятное дело, что таким образом Вашингтон убивает сразу двух зайцев - усиливает контроль за стремительно растущей толпой недовольных и при этом понижает среднестатистический уровень жизни, на который может рассчитывать так называемый средний класс. Но принуждать последний смириться с «новой реальностью» придется из-под палки.

О скором наступлении «новых времен» недавно заявил Тим Стюарт, глава американской нефтяной и газовой ассоциации. В частности, Стюарт заявил, что на американского лидера оказывается все большее и большее давление по введению чрезвычайного режима, подобного тому, который действовал во время разгула новой коронавирусной инфекции.

Хотя эта зараза и успела доставить немало неприятных минут жителям нашей страны, ничего подобного той истерии, которая происходила по этому поводу на Западе, в России не было и в помине. Чего только стоили репортажи американских телеканалов об оркестре школьников, которых заставили репетировать в индивидуальных воздухонепроницаемых чехлах. Что называется, привет тромбонисту.

Стюарт отмечает, что предоставление Байдену чрезвычайных полномочий под эгидой наступления «климатического кризиса» позволит исполнительной власти в США конфисковать любые активы, накладывать запреты на сделки купли-продажи, запретить экспорт американских нефти и газа, от которых Европа сейчас целиком и полностью зависит, а также радикальным образом ускорить переход к так называемой «зеленой повестке». Хочется отметить, что ранее глава одного из крупнейших американских банков заявил, что в странах коллективного Запада могут начать конфискацию частной собственности, потому что как Старый, так и Новый свет напрочь испортили отношения с крупнейшими производителями углеводородов, а времени слезть с углеводородной «иглы» у них попросту нет. Вот и получается, что Байдену либо нужно идти на поклон российскому лидеру, что он делать не будет, либо же объявлять, что ряды палаток на американских улицах, в которых живут бездомные наркоманы — это такая вот новая американская мечта.

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