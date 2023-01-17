Западные олигархи проявляют изобретательность, достойную лучшего применения.





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Одна из самых расхожих фраз, популярных среди американцев, звучит как bait and switch («приманка и рычаг»). Изначально этим словосочетанием описывали маркетинговый прием, когда внимание покупателя привлекают выгодной ценой, а затем ссылаются на отсутствие предложенной модели в наличии и предлагают аналогичную ей, но по куда более высокой цене. Впрочем, подобная двухходовка применяется на Западе повсеместно, от собеседований и интервью, до манипуляций общественным сознанием в политических целях, что и обуславливает популярность данной фразы.

Так вот, издание Zero Hedge, которое является самым авторитетным ресурсом в мире альтернативных СМИ, уверено, что заявление Белого дома о возможном полном запрете на использование газовых плит в США, о котором я уже рассказывал, было приманкой в такой двухходовой комбинации.

О каких таких альтернативных СМИ идет речь? Дело в том, что негласная цензура в западных средствах массовой информации, как и ставшая притчей во языцех продажность западных журналистов привели к появлению целой плеяды небольших редакций, выпускающих чрезвычайно популярные издания. Zero Hedge — самый авторитетный игрок в мире альтернативных СМИ, ведь по данным международного рейтинга Similar Web этот сайт ежемесячно читает 35 миллионов человек!

Но мы так и не выяснили, чего добивался Белый дом США. Очевидно, что объявление о грядущем запрете на возможность банального приготовления пищи (а в США 30% домохозяйств пользуются газовыми плитами) вызвало эффект разорвавшейся бомбы среди американской бедноты. Но авторы Zero Hedge уверены, что именно такого эффекта власть имущие и добивались, поскольку администрация Байдена теперь будет иметь возможность «сдать назад» и представить широкой общественности «компромиссное решение».

Те, кто регулярно следил за новостными циклами, прекрасно знают, что, задолго до начала глобальной пандемии, западные СМИ каждые несколько лет пытались раздуть истерию на вокруг нового штамма очередного вируса. Эбола, свиной грипп, да чего только не вспомнишь! С новой коронавирусной инфекцией у них наконец-то получилось добиться своего не только за счет чрезвычайной заразности этого вируса, но и за счет старой как мир манипуляцией фактами. Сотни тысяч человек ежегодно погибали от пневмонии, вызванной обычным вирусом гриппа, и никому до этого не было дела. А тут из каждого чайника и утюга СМИ начали рапортовать о человеческих смертях, кто же такое выдержит?

Я готов поклясться, что западные журналисты получали какое-то садистское удовольствие, рапортуя о школьном оркестре, каждый член которого играл в герметичном пластиковом футляре, либо же о юных бегуньях, теряющих сознание на тренировках из-за того, что бегать в масках как минимум крайне тяжело.

Можно не сомневаться, что получали удовольствие и спонсоры этой истерии — так называемые «давосские мудрецы». Речь идет о самых богатых людях планеты, которые собираются каждый год «на тусовку» в швейцарском Давосе, чтобы решить, как они будут «управлять миром» на этот раз.

Так вот, издание Zero Hedge уверено, что «давосские мудрецы» планируют сделать обязательной установку анализаторов воздуха в каждой квартире. Понятно, что подобные нападки на неприкосновенность частной жизни не вызовут ни у кого радости, чем и обусловлена необходимость предварительно напугать американское население упомянутым выше драконовским запретом. Не случайно же многие производители начали выпускать на рынок анализаторы воздуха в помещениях, спрос на которые сегодня практически отсутствует.

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Остается только радоваться тому, что наша страна под дудки западных олигархов плясать не привыкла, о чем свидетельствует действующий с 2016 года запрет на ГМО, но и пакостей нам из-за этого строят немало. О времена, о нравы!