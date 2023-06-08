Паника в западных рядах хорошо объяснима.

Стороннему наблюдателю может показаться, что в последнее время американское правительство только и делает, что пытается придумать новые способы насолить Москве, а то и вовсе привести её в состояние ярости. И отчасти это правда, потому что изобретение новых креативных способов насолить своему геополитическому противнику требует немало времени и изобретательности.

реклама

Но есть у американцев и свои проблемы, из которых раскол общества и элит — далеко не самая страшная. К примеру, в прошлом году «в сияющем граде на холме» от передозировок погибло 109 тысяч человек при общей статистике за последние двадцать лет в полмиллиона человек. Для сравнения: за весь прошлый год на дорогах России в ДТП погибло 14 тысяч.

Любопытно, что продолжавшаяся десять лет Великая депрессия в США получила такое название уже после своего окончания, потому что в тридцатых годах прошлого века никто не торопился сообщать простым американцам об истинном положении дел в стране.

Нынешние обитатели Белого дома не могут себе позволить пойти по тому же пути, по которому пошла сотрясаемая протестами Франция, поскольку в США высокий процент владения огнестрельным оружием. Вместо этого американские власти пошли по пути предоставления широкого доступа ко всем видам наркотиков, прежде всего опиодных, под видом оказания населению тех или иных видов медицинской помощи.

Понятное дело, что на фоне массовой бездомности, поразившей многие американские города, показатели смертности от передозировок в США рискуют существенно превзойти отметку в 109 тысяч человек, а в следующем году «дедушка Джо» надеется переизбраться.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке -21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях -20% на 14Tb WD - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -28% на 32Gb Сorsair Dominator -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Впрочем, памятуя о доходах фармацевтических компаний, в Белом доме решили бороться не с наркоманией, а со смертностью от наркомании. По словам представителя Белого дома США по вопросам контроля за наркотическими средствами, Рахула Гупты американские власти работают напрямую с производителем опиодного антидота «Налоксон» по выпуску данного препарата в таких объемах, чтобы он был на полках каждой аптеки в Соединенных Штатах в виде назального спрея. Гупта заверил, что применяемый при передозировках препарат будет отпускаться без рецепта, что неслыханно, учитывая, что даже антибиотики в США рядовые жители «сияющего града на холме» вынуждены покупать по рецепту или в Мексике. Судя по всему, «старик Джо» еще не совсем расстался со своими предвыборными амбициями, коль скоро он так печется о статистике.