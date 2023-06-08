Стороннему наблюдателю может показаться, что в последнее время американское правительство только и делает, что пытается придумать новые способы насолить Москве, а то и вовсе привести её в состояние ярости. И отчасти это правда, потому что изобретение новых креативных способов насолить своему геополитическому противнику требует немало времени и изобретательности.
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Но есть у американцев и свои проблемы, из которых раскол общества и элит — далеко не самая страшная. К примеру, в прошлом году «в сияющем граде на холме» от передозировок погибло 109 тысяч человек при общей статистике за последние двадцать лет в полмиллиона человек. Для сравнения: за весь прошлый год на дорогах России в ДТП погибло 14 тысяч.
Любопытно, что продолжавшаяся десять лет Великая депрессия в США получила такое название уже после своего окончания, потому что в тридцатых годах прошлого века никто не торопился сообщать простым американцам об истинном положении дел в стране.
Нынешние обитатели Белого дома не могут себе позволить пойти по тому же пути, по которому пошла сотрясаемая протестами Франция, поскольку в США высокий процент владения огнестрельным оружием. Вместо этого американские власти пошли по пути предоставления широкого доступа ко всем видам наркотиков, прежде всего опиодных, под видом оказания населению тех или иных видов медицинской помощи.
Понятное дело, что на фоне массовой бездомности, поразившей многие американские города, показатели смертности от передозировок в США рискуют существенно превзойти отметку в 109 тысяч человек, а в следующем году «дедушка Джо» надеется переизбраться.
Впрочем, памятуя о доходах фармацевтических компаний, в Белом доме решили бороться не с наркоманией, а со смертностью от наркомании. По словам представителя Белого дома США по вопросам контроля за наркотическими средствами, Рахула Гупты американские власти работают напрямую с производителем опиодного антидота «Налоксон» по выпуску данного препарата в таких объемах, чтобы он был на полках каждой аптеки в Соединенных Штатах в виде назального спрея. Гупта заверил, что применяемый при передозировках препарат будет отпускаться без рецепта, что неслыханно, учитывая, что даже антибиотики в США рядовые жители «сияющего града на холме» вынуждены покупать по рецепту или в Мексике. Судя по всему, «старик Джо» еще не совсем расстался со своими предвыборными амбициями, коль скоро он так печется о статистике.