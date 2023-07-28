Он так предложит воду людям отключать для профилактики.

Как и предполагалось, французская правоохранительная машина оказалась не в состоянии работать в режиме постоянного подавления беспорядков. В этой ситуации напоминающий загнанного зверя Макрон удостоился от либеральных СМИ сравнения с Ким Чен Ыном и Си Цзиньпином за предложение создать в Пятой республике такую систему, которая позволила бы Елисейскому дворцу не только подтирать записи в социальных сетях, но и обрубать доступ к ним по всей Франции по одному нажатию кнопки.

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Не вызывает никаких сомнений, что Макрон не дотягивает ни до лидера КНДР, ни до главы КНР, но опасность проявляемых им тенденций неоспорима. Французские власти уже законодательно разрешили себе дистанционно включать камеры и микрофоны на устройствах и ноутбуках пользователей. Это создаст тренд сначала в ЕС, а потом и во всем остальном мире на производство устройств с «отключаемыми» или даже «снимаемыми» камерами и микрофонами, а затем и вовсе может спровоцировать массовый отказ от мобильных телефонов.

Это покажется невероятным, но до начала Первой мировой войны не один уважающий себя джентльмен не отважился бы появиться на улице без карманных часов, но всего за четыре года люди начали массово отказываться от их использования в пользу часов наручных.

Так или иначе попытка отключить социальные сети в разгар бушующих беспорядков спровоцирует молодежь на еще более массовое участие в акциях протеста, поэтому идеи Макрона хотя и звучат радикально, но они лишь сильнее погружают Пятую республику в пучину кризиса. В отсутствие политической воли пойти по единственному пути из этой западни, агония Франции будет с каждым разом лишь усиливаться, поскольку столкновения с полицией и дальше будут приобретать все более радикальный характер.

Впрочем, можно не сомневаться, что другие страны коллективного Запада используют пример Франции для того, чтобы посильнее «закрутить гайки» у себя дома. А между тем страны БРИКС предлагали протянуть Макрону руку помощи, но смелости пойти на обострения с Вашингтоном у бывшего банкира семейства Ротшильдов так и не хватило.