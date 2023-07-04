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Глава JPMorgan Chase заявил, что Запад стоит на грани конфискации частной собственности
Как говорится, шило в мешке не утаишь.
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Все-таки в удивительное время мы живем. Президент все еще пока «последней супердержавы» Джо Байден заявляет на одном из публичных мероприятий, что вооруженные штурмовыми винтовками граждане США не смогут свергнуть американское правительство, поскольку у них нет на вооружении истребителей F-16, а СМИ всего мира берут и просто игнорируют это заявление.

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Впрочем, это еще цветочки на фоне недавнего письма генерального директора крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймона своим акционерам. Для лучшего понимания, о чем речь, достаточно сказать, что данный банк является одним из крупнейших в США, и что подобное «системообразующее учреждение» будут спасать деньгами американских налогоплательщиков даже в ситуации, когда все сами Соединенные Штаты будут рушиться.

Так вот, хвастаясь высокой доходностью банка в 2022 году, достигнутой на фоне как международной, так и внутриамериканской политической нестабильности, глава и совладелец JPMorgan Chase отметил, что перед странами коллективного Запада стоит множество вызовов, с которыми они должны бороться сообща.

Один из них — это так называемый «зеленый переход», который подразумевает запрет на использование традиционных источников энергии, развитие электрогенерации за счет возобновляемых источников энергии и повсеместный переход на использование электромобилей.

Так вот, обращаясь к своим акционерам, Джейми Даймона открыто признался, что страны коллективного Запада оказались не в состоянии обеспечить достаточный приток инвестиций, чтобы развивать ветряные и солнечные электростанции с достаточной скоростью. Из-за этого, отметил генеральный директор JPMorgan Chase, страны Запада даже могут пойти на конфискацию частной собственности, чтобы попытаться осуществить «зеленый переход».

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Любопытно, что в своем письме Даймон не объясняет, что будет с этими самыми странами коллективного Запада, если они все-таки не успеют осуществить задуманную ими трансформацию. Они окажутся во власти таких производителей углеводородов как Россия, Иран, Ирак, Саудовская Аравия и Венесуэла, которые не одно десятилетия страдали от проделок «последнего гегемона». Не удивительно, что на Западе решились покуситься на самое святое, а именно на право частной собственности.

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#глобальное противостояние #нефть и газ #зеленый переход
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