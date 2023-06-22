Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор компактного смартфона Unihertz Jelly Star – маленький, да функциональненький

Выпускающий смартфоны под брендом Unihertz китайский производитель не желает прекращать экспериментировать, что приводит к появлению всё более необычных по современных меркам устройств.
+
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Одним из таких экспериментов стал Uniherz Jelly Star – чуть ли не крошечный смартфон с характеристиками как у некоторых недавно вышедших среднебюджетных android-девайсов с большим дисплеем. В чём-то герой обзора даже превосходит их, имея редкие функции, но есть и определённые ограничения. Об этом и многом другом подробнее поговорим в обзоре.

реклама

 

Характеристики

 

рекомендации
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 4060 Ti за гроши в Регарде
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
-25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
На порядок упала цена S22 Ultra
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

 

Дизайн и комплектация

реклама

 

Трудно не заметить, что Unihertz постарались сделать смартфон Jelly Star уникальным не только по функциям, по и внешне. Перед нами небольшой, но в то же время толстенький девайс толщиною почти 20 мм. Сделанный из полупрозрачного пластика корпус с закруглёнными гранями не продавливается и должен надёжно лежать как в маленьких, так и в крупных руках. Задняя часть не съёмная, зато позволяет частично увидеть внутренности смартфона. Материал изготовления при этом не самый удачный – на пластике остаются следы от пальцев и мелкие царапины даже при бережном использовании. Другое дело, что различные повреждения трудно будет увидеть, во всяком случае, в первое время. Всё это касается смартфона красного цвета, а в продаже ещё доступен синий смартфон, который в теории может быть более практичным.

Спереди у смартфона небольшой экран, под которым есть три сенсорные кнопки управления, что редкость в наше время. Удобство в том, что их можно использовать совместно с жестами, но может тогда лучше было сделать просто более крупный экран? Над дисплеем расположились разговорный динамик, датчики освещения и приближения, и маленький, зато яркий индикатор уведомлений. 

реклама

Индикация может быть полностью выключена, либо вы можете настроить один из трёх цветов (синий, красный или зелёный) на разные события, будь то зарядка, пропущенные звонки или новые сообщения. У Unihertz уже есть похожие маленькие смартфоны с индикатором, и приятно, что его не стали убирать в новой модели Jelly Star.

На правом торце есть кнопка питания, дополнительная программируемая кнопка, несколько непривычно расположенный разъём Type-C и совмещённый лоток для карточек, позволяющий использовать либо 2 SIM-карты nano, либо комбинацию microSD + SIM-карта. 

реклама

Что касается дополнительной кнопки, то на неё настраивается до трёх действий – по сути, это запуск любого софта, включение/выключение задней подсветки или быстрый запуск диктофона и записи звонков при разблокированном экране. При заблокированном же устройстве удаётся включить разве что заднюю вспышку как фонарик.

Левая грань – качелька регулировки громкости в верхней части. Расположение нельзя назвать стандартным, хотя к нему привыкаешь.

На нижнем торце – основной динамик и микрофон.

Верхняя грань интереснее тем, что на ней сделан ещё один микрофон, разъём 3.5 мм и ИК-передатчик для управления техникой. Предустановлено и приложение для имитации различных пультов – управляйте хоть телевизором, хоть кондиционером, а хоть множеством других видов техники.

На задней стороне помимо U-образного и сделанного в виде незавершенного круга элементов подсветки есть выпирающий блок с камерой, вспышкой и сканером отпечатков пальцев. Сканер работает явно не идеально, но вполне терпимо, если отсканировать несколько вариантов одного пальца. Разблокировка по лицу реализована удачнее – она точнее, а при плохом освещении может автоматически включаться белая подсветка.

Задняя подсветка довольно яркая, и вы можете установить уровень её яркости через настройки устройства. Сделана отключаемая аудиовизуализация во время входящих звонков или при воспроизведении любого звука – два диода будут красиво поочерёдно мигать. Как полноценный индикатор подсветка не работает, поэтому остаётся пользоваться диодом на передней стороне, что с учётом автономности смартфона, о которой в дальнейшем будет рассказано, даже выглядит логично. В отличие от смартфона Unihertz Luna, у героя обзора нельзя настраивать цвет подсветки – доступен только белый вариант. Ещё одна особенность – подсветка, как и задняя вспышка, не работают при низком уровне заряда, когда осталось менее 15%.

Коробка товара, как и сам смартфон, небольшая, что не помешало поместиться в ней блоку питания мощностью 7.5 Вт (будет вариант с европейской вилкой), кабелю Type-C с боковым разъёмом, различной документации, скрепке для лотка, запасной защитной плёнке и ремешку для ношения смартфона на запястье. Ещё одна плёнка, причём с олеофобным покрытием, с завода наклеена на экран.

Дисплей

 

У Unihertz Jelly Star диагональ экрана всего лишь 3.03 дюйма, а разрешение – 854x480 пикселей. На первый взгляд не впечатляет, особенно с учётом частоты обновления 60 Гц. Если же подумать, то соотношение диагонали и разрешения вполне нормальное (323 ppi), хотя и не дотягивает до современных моделей с дисплеем FullHD+. Зато нет никаких вырезов и закруглений, а отзывчивость хорошая, ведь поддерживается до 5 одновременных нажатий. Набирать сообщения вполне можно, хотя об особом удобстве говорить не приходится, а из-за того, что на экране умещается небольшое количество информации, приходится прокручивать дисплей там, где на большинстве смартфонов просто не возникает такой необходимости.

Структура субпикселей стандартная для матрицы IPS. Углы обзора комфортные – при отклонении взгляда наблюдается только снижение яркости, без видимых искажений цветов.

Максимальная яркость подсветки достигает весьма высокого значения в 592 кд/м², а с учётом хороших антибликовых свойств экран точно будет виден на улице в яркий солнечный день. При этом если включить автоматическую регулировку яркости, то более 480 кд/м² получить не удаётся. Комфортной оказалась и минимальная яркость – 2.56 кд/м², чего не скажешь о контрастности – она примерно 882:1, что ниже среднего даже для IPS.

Цветовой охват экран не дотягивает до охвата цветового пространства sRGB, однако едва ли вам потребуется идеальное соответствие на таком малыше.

Цветовая температура – 7500K.

Регулировки цветовой температуры, впрочем, как и других интересных настроек, не предусмотрено, а если включить ночной режим, то значение уменьшается как минимум до 5300K, что уже заметно меньше оптимальных 6500K.

Время отклика по методике BtW равно 32 мс, а при переходе с 50% на 80% серого – 44 мс.

Железо, операционная система и софт

 

Работает Jelly Star на MediaTek Helio G99 – весьма хорошем с учётом особенностей смартфона чипсете, ведь что-то похожее в продаже пока найти проблематично или вовсе невозможно. В Antutu 10 версии девайс набрал достойные 400 000 баллов, правда не сразу – первое тестирование почему-то показало на 100 000 баллов меньше. Но это не главное – во многих сценариях использования смартфон проявляет себя очень достойно, разве что кроме некоторых тяжёлых игр. Интересности на этом не заканчиваются – пользовательской памяти целых 256 ГБ стандарта UFS 2.2, а оперативной – 8 ГБ LPDDR4X с возможностью расширения ещё на 8 ГБ. К тому же на карту памяти удаётся устанавливать софт, который поддерживает такую возможность.

Не могу сказать, что смартфон становится хоть сколько-нибудь горячим при комнатной температуре 25°C, однако почти вся его задняя сторона часто тёплая как в играх и синтетических тестах, так и при решении более простых задач. 

В приложении Trottling Test наблюдается сильное снижение производительности CPU – для большинства игр это не должно быть критично.

И раз уж поднята тема игр, то воспользуюсь софтом Gamebench для их тестирования. Начнём с Real Racing 3, в которой получаем стабильные 60 FPS. Здесь удобно, что нечасто придётся нажимать на экран, ведь элементы интерфейсы будут маленькими.

Далее идёт PUBG с доступной графикой Высоко/Высокая или Баланс/Ультра. Во втором случае почти всегда будут сравнительно комфортные 40 FPS.

Вот для Genshin Impact по умолчанию стоит минимальная графика (30 FPS) – 15-минутное тестирование показало, что в среднем на ней будет 29 кадров в секунду, однако больших просадок кадров избежать точно не получится.

На Unihertz Jelly Star установлена операционная система Android 13 с минимумом предустановленного софта и вполне нормальным, за некоторыми исключениями, переводом на русский язык, хотя тестировался ещё не поступивший в продажу образец. На главном экране сделан виджет для управления задней подсветкой – разве что для настройки яркости придётся перейти в отдельное меню. Доступны немногочисленные дополнительные настройки – блокировка и заморозка приложений, сетевой менеджер и прочие менее интересные возможности. Лично для себя выявил один недостаток – отсутствие переключателя мобильного интернета в верхней шторке, причём он отсутствует даже в меню настроек шторки.

Замечен так называемый набор инструментов, чаще встречающийся в защищённых от воды моделях. В его составе шагомер, компас, шумомер, использующий GPS спидометр, отвес и прочее.

Набор датчиков порадовал – здесь уже упомянутые освещённость, приближение, а также акселерометр, магнитометр, шагомер и даже аппаратный гироскоп. Всё перечисленное по первым впечатлениям работает хорошо.

Связь

 

Unihertz Jelly Star может работать в сети LTE, имея также в своём арсенале двухдиапазонный Wi-Fi, NFC и Bluetooth 5.2 с кодеками SBC, AAC и LDAC (без aptX). Поверх стандартной звонилки от Google реализована автоматическая либо ручная запись звонков – появляющаяся во время телефонных разговоров кнопка записи находится в правой части экрана. Можно сказать, что это уникальная фишка от Unihertz. Громкость динамиков в лучшем случае средняя, как и вибрация несильная – здесь больше понравилось качество звучания основного динамика, сравнительно насыщенное, и даже немного басовитое.

Одночастотный GPS обладает хорошей точностью, работая со сравнительно большим количеством спутников. К тому же поддерживается электронный компас, только вот размеры экрана, опять же, не самые комфортные для навигации.

FM-радио работает при подключенных проводных наушниках, поддерживая RDS, запись эфира и вывод звука на динамик.

Камеры

 

Доступна только одна задняя камера с разрешение до 48 МП, или же по умолчанию это 12 МП, со cветосилой f/1.8 и фазовым автофокусом. О ночной съёмке пока лучше не мечтать – фотографии часто получаются не в фокусе даже при не самом худшем освещении, да и ночного режима не предусмотрено. В остальном всё приемлемо, однако была надежда, что снимки будут лучшего качества. Функций в приложении Камера в целом немного, однако есть 10-кратное цифровое увеличение, съёмка в RAW (DNG) и режим с ручными настройками.

Запись видео на заднюю камеру идёт с максимальным разрешением 2560x1440 с 30 кадрами в секунду. Работает неспешная автофокусировка и доступна электронная стабилизация картинки с обрезкой кадра.



На фронтальную камеру с разрешением 8 МП тоже можно снимать в RAW и записывать FullHD видео со стабилизацией EIS, а в остальном возможности близки к минимальным.

Время работы и зарядки

 

Заявлено, что ёмкость аккумулятора смартфона 2000 мА*ч – примерно такие же результаты выдал USB-тестер. Даже с учётом энергоэффективного чипсета и небольшого экрана это немного, как показали тесты автономности. Можно не сомневаться, что при активном использовании смартфон придётся заряжать часто, иногда по несколько раз в день. Играть долго не получается и есть проблема с повышенным разрядом в режиме ожидания, во всяком случае на ранних прошивках.

 

Игра PUBG Mobile с яркостью подсветки 150 кд/м² (настройки графики Высоко/Высокая)
4 часа 40 минут
24 часа в режиме ожидания 21% заряда
Видео HD (офлайн) в MX-плеере с яркостью подсветки 150 кд/м² 9 часов 24 минуты
PC Mark с рекомендованной яркостью 200 кд/м² (тест Work 3.0) 8 часов 22 минуты


Зарядка от 0 до 100% занимает примерно 1 час 37 минут (30% за 10 минут, 72% за 30 минут и 98% за час). Использовать что-то мощнее комплектного блока питания не обязательно – пиковая мощность зарядки в любом случае будет примерно 8.8 Вт, что, кстати, немного больше указанного на адаптере значения. Интересно бы смотрелась беспроводная зарядка, которой в смартфоне не оказалось.

 

Итоги

 

Unihertz Jelly Star стал как минимум одним из самых интересных компактных смартфонов, и всё за счёт большого количества функций, современного железа и в какой-то степени уникального дизайна. Есть в смартфоне и редкие возможности вроде ИК-передатчика и задней подсветки. Смирится же придётся с не самой лучшей автономностью, царапающимся корпусом и не самой удачной реализацией некоторых возможностей – к примеру, стоит поработать над камерами. Впрочем, в новых прошивках ситуация может улучшиться, ведь я тестировал ещё не поступившую в продажу модель.


На момент написания обзора (середина июня 2023 г.) идёт кампания на Kickstarter, цель которой собрать средства для начала производства Jelly Star. Окончательная цена в интернет-магазинах будет известна позднее.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор смартфон unihertz unihertz jelly star
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
22
Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
3
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
21
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
78
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
9
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
123
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
8
Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
3
Главные игры мая 2023 года
16
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
26

Интересные материалы

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
13 июня 2023 21
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
21 июня 2023 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

The Drive: экипаж Ка-52 вернулся на базу с оторванным хвостом показав потрясающую живучесть [Видео]
13
Российские музеи выстроились в очередь за подбитыми танками семейства "Leopard"
18
Соединенные Штаты признали ошибку, из-за которой Украина получала военную технику по завышенной цене
4
Гендиректор AMD: больше новостей о ROCm на видеокартах Radeon ожидается в ближайшее время
1
S.T.A.L.K.E.R. 2 скорее всего не выйдет никогда
28
Российский боец уничтожил Leopard 2 из гранатомёта и получил премию в 1 000 000 рублей
3
В сети появилось видео успешного перехвата дрона-камикадзе "Герань 2" экипажем МиГ-29 ВСУ
8
В Европе Toyota надеется к 2035 году перейти на продажу только электромобилей
+
48 смартфонов Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат прошивку MIUI 15 на Android 14
+
Российский танк победил в бою против 3 украинских танков и взял опорный пункт противника
4
Пригожин: Вагнер набирает геймеров из-за их опыта и реакции
4
Российские войска в боях за Новодонецкое заполучили новый трофей — американский MRAP Oshkosh M-ATV
+
Инвесторы Bitcoin хранят на «спящих кошельках» 15,2 млн BTC
+
Российские Су-34 получили улучшенную защиту от РЭБ украинского производства и систем стран НАТО
1
ВСУ подтягивают к Пятихаткам резервы
+
GeForce RTX 4060 засветилась в немецкой рознице по цене 339 евро, но купить видеокарту пока нельзя
+
Сколько vivo V27e можно купить по цене iPhone 14 Pro, и чем хорош смартфон с надкушенным яблоком
1
Нейросеть предсказала стоимость Solana на 1 июля
+
Евросоюз не сможет законным способом конфисковать российские активы
+
Почему GeForce RTX 4060 Ti выгоднее GeForce RTX 3060 Ti, а Radeon RX 6750 XT – лучший выбор для 2К
6

Популярные статьи

Разрушение Каховской ГЭС приведёт к массовым отключениям энергии на Юге и затруднениям у ВСУ
13
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
9
Недорогая и шустрая сборка универсального компьютера для любителя старых игр
40
Очень короткий тест в игре "System Shock Remake" и немного "тошнилова"
7
Контрнаступление развенчало миф о превосходстве техники НАТО
22
Продолжение клоунады: Microsoft покупает Activision Blizzard за 69 млрд $
5
Битва офисных «гигантов» - Intel Core i3 8100 vs Intel Core i3 9100
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
22
PlayStation 4 в 2023 - лучшая игровая платформа для жителей России
26
Sabah: один из организаторов убийства посла Андрея Карлова проживает в США в доме за 1 млн долларов
5

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
06:08
Они с этого наркотрафика нехило так кормятся. Зачем резать курицу, несущую золотые яйца?
Страны ЕС согласовали 11-й пакет антироссийских санкций
Михаил Авраменко
06:05
Он почти всегда врёт.
ГУР: По штаб-квартире разведки действительно ударили ракетой в конце мая
Михаил Авраменко
06:03
Фигасе, ВСЕ пять гвинтокрылов! Пора СВОрачиваться.
Министр Латвии заявил о передаче Украине всех 5 вертолетов страны
Михаил Авраменко
05:59
Даже отмороженные на всю голову исламисты поняли что Окраине трындец. А вот зомбированные окраинцы до сих пор верят в великую перемогу и победу Салорейха :-)
Сбежавшие с Украины радикальные исламисты считают, что «битва уже проиграна»
Death_Arrow
05:58
А чё так скромно, только Крым возьмут? Давай уж рассказывай, что в Москве украинские войска увидим, лол. Бесконечная ложь про боеприпасы как навязчивая идея, какие-то вбросы про бесконечные прорывы. ...
Пригожин дал оценку украинскому контрнаступлению
unhurtable
05:39
Жуть, все 5 штук что-ли?
Латвия передаст все свои боевые вертолёты в украинскую армию
хахахер
04:46
побежали наёмники с украины.Там ловить им уже нехер
Сбежавшие с Украины радикальные исламисты считают, что «битва уже проиграна»
Шамиль Джанболатов
04:45
Если записывать образ Windows 11 через утилиту Rufus, то все ограничения можно легко отключить
Microsoft обновила список поддерживаемых Windows 11 процессоров
Remarc
04:36
какой был смысл проверять эту встройку dx8-dx9 бенчами,надо было fire strike/night raid прогнать
Битва офисных «гигантов» - Intel Core i3 8100 vs Intel Core i3 9100
Dante Redgrave
04:00
Господи,какой кринж . Они несколько месяцев назад громче всех визжали " Нам плевать на сливы, мы не поддадимся шантажу! Пускай делают что хотят!". В итоге как обычно обосрались . Собственно чего ожида...
S.T.A.L.K.E.R. 2 скорее всего не выйдет никогда
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем