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Одним из таких экспериментов стал Uniherz Jelly Star – чуть ли не крошечный смартфон с характеристиками как у некоторых недавно вышедших среднебюджетных android-девайсов с большим дисплеем. В чём-то герой обзора даже превосходит их, имея редкие функции, но есть и определённые ограничения. Об этом и многом другом подробнее поговорим в обзоре.

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Характеристики

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Дизайн и комплектация

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Трудно не заметить, что Unihertz постарались сделать смартфон Jelly Star уникальным не только по функциям, по и внешне. Перед нами небольшой, но в то же время толстенький девайс толщиною почти 20 мм. Сделанный из полупрозрачного пластика корпус с закруглёнными гранями не продавливается и должен надёжно лежать как в маленьких, так и в крупных руках. Задняя часть не съёмная, зато позволяет частично увидеть внутренности смартфона. Материал изготовления при этом не самый удачный – на пластике остаются следы от пальцев и мелкие царапины даже при бережном использовании. Другое дело, что различные повреждения трудно будет увидеть, во всяком случае, в первое время. Всё это касается смартфона красного цвета, а в продаже ещё доступен синий смартфон, который в теории может быть более практичным.

Спереди у смартфона небольшой экран, под которым есть три сенсорные кнопки управления, что редкость в наше время. Удобство в том, что их можно использовать совместно с жестами, но может тогда лучше было сделать просто более крупный экран? Над дисплеем расположились разговорный динамик, датчики освещения и приближения, и маленький, зато яркий индикатор уведомлений.

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Индикация может быть полностью выключена, либо вы можете настроить один из трёх цветов (синий, красный или зелёный) на разные события, будь то зарядка, пропущенные звонки или новые сообщения. У Unihertz уже есть похожие маленькие смартфоны с индикатором, и приятно, что его не стали убирать в новой модели Jelly Star.

На правом торце есть кнопка питания, дополнительная программируемая кнопка, несколько непривычно расположенный разъём Type-C и совмещённый лоток для карточек, позволяющий использовать либо 2 SIM-карты nano, либо комбинацию microSD + SIM-карта.

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Что касается дополнительной кнопки, то на неё настраивается до трёх действий – по сути, это запуск любого софта, включение/выключение задней подсветки или быстрый запуск диктофона и записи звонков при разблокированном экране. При заблокированном же устройстве удаётся включить разве что заднюю вспышку как фонарик.

Левая грань – качелька регулировки громкости в верхней части. Расположение нельзя назвать стандартным, хотя к нему привыкаешь.

На нижнем торце – основной динамик и микрофон.

Верхняя грань интереснее тем, что на ней сделан ещё один микрофон, разъём 3.5 мм и ИК-передатчик для управления техникой. Предустановлено и приложение для имитации различных пультов – управляйте хоть телевизором, хоть кондиционером, а хоть множеством других видов техники.

На задней стороне помимо U-образного и сделанного в виде незавершенного круга элементов подсветки есть выпирающий блок с камерой, вспышкой и сканером отпечатков пальцев. Сканер работает явно не идеально, но вполне терпимо, если отсканировать несколько вариантов одного пальца. Разблокировка по лицу реализована удачнее – она точнее, а при плохом освещении может автоматически включаться белая подсветка.

Задняя подсветка довольно яркая, и вы можете установить уровень её яркости через настройки устройства. Сделана отключаемая аудиовизуализация во время входящих звонков или при воспроизведении любого звука – два диода будут красиво поочерёдно мигать. Как полноценный индикатор подсветка не работает, поэтому остаётся пользоваться диодом на передней стороне, что с учётом автономности смартфона, о которой в дальнейшем будет рассказано, даже выглядит логично. В отличие от смартфона Unihertz Luna, у героя обзора нельзя настраивать цвет подсветки – доступен только белый вариант. Ещё одна особенность – подсветка, как и задняя вспышка, не работают при низком уровне заряда, когда осталось менее 15%.

Коробка товара, как и сам смартфон, небольшая, что не помешало поместиться в ней блоку питания мощностью 7.5 Вт (будет вариант с европейской вилкой), кабелю Type-C с боковым разъёмом, различной документации, скрепке для лотка, запасной защитной плёнке и ремешку для ношения смартфона на запястье. Ещё одна плёнка, причём с олеофобным покрытием, с завода наклеена на экран.

Дисплей

У Unihertz Jelly Star диагональ экрана всего лишь 3.03 дюйма, а разрешение – 854x480 пикселей. На первый взгляд не впечатляет, особенно с учётом частоты обновления 60 Гц. Если же подумать, то соотношение диагонали и разрешения вполне нормальное (323 ppi), хотя и не дотягивает до современных моделей с дисплеем FullHD+. Зато нет никаких вырезов и закруглений, а отзывчивость хорошая, ведь поддерживается до 5 одновременных нажатий. Набирать сообщения вполне можно, хотя об особом удобстве говорить не приходится, а из-за того, что на экране умещается небольшое количество информации, приходится прокручивать дисплей там, где на большинстве смартфонов просто не возникает такой необходимости.

Структура субпикселей стандартная для матрицы IPS. Углы обзора комфортные – при отклонении взгляда наблюдается только снижение яркости, без видимых искажений цветов.

Максимальная яркость подсветки достигает весьма высокого значения в 592 кд/м², а с учётом хороших антибликовых свойств экран точно будет виден на улице в яркий солнечный день. При этом если включить автоматическую регулировку яркости, то более 480 кд/м² получить не удаётся. Комфортной оказалась и минимальная яркость – 2.56 кд/м², чего не скажешь о контрастности – она примерно 882:1, что ниже среднего даже для IPS.

Цветовой охват экран не дотягивает до охвата цветового пространства sRGB, однако едва ли вам потребуется идеальное соответствие на таком малыше.

Цветовая температура – 7500K.

Регулировки цветовой температуры, впрочем, как и других интересных настроек, не предусмотрено, а если включить ночной режим, то значение уменьшается как минимум до 5300K, что уже заметно меньше оптимальных 6500K.

Время отклика по методике BtW равно 32 мс, а при переходе с 50% на 80% серого – 44 мс.

Железо, операционная система и софт

Работает Jelly Star на MediaTek Helio G99 – весьма хорошем с учётом особенностей смартфона чипсете, ведь что-то похожее в продаже пока найти проблематично или вовсе невозможно. В Antutu 10 версии девайс набрал достойные 400 000 баллов, правда не сразу – первое тестирование почему-то показало на 100 000 баллов меньше. Но это не главное – во многих сценариях использования смартфон проявляет себя очень достойно, разве что кроме некоторых тяжёлых игр. Интересности на этом не заканчиваются – пользовательской памяти целых 256 ГБ стандарта UFS 2.2, а оперативной – 8 ГБ LPDDR4X с возможностью расширения ещё на 8 ГБ. К тому же на карту памяти удаётся устанавливать софт, который поддерживает такую возможность.

Не могу сказать, что смартфон становится хоть сколько-нибудь горячим при комнатной температуре 25°C, однако почти вся его задняя сторона часто тёплая как в играх и синтетических тестах, так и при решении более простых задач.

В приложении Trottling Test наблюдается сильное снижение производительности CPU – для большинства игр это не должно быть критично.

И раз уж поднята тема игр, то воспользуюсь софтом Gamebench для их тестирования. Начнём с Real Racing 3, в которой получаем стабильные 60 FPS. Здесь удобно, что нечасто придётся нажимать на экран, ведь элементы интерфейсы будут маленькими.

Далее идёт PUBG с доступной графикой Высоко/Высокая или Баланс/Ультра. Во втором случае почти всегда будут сравнительно комфортные 40 FPS.

Вот для Genshin Impact по умолчанию стоит минимальная графика (30 FPS) – 15-минутное тестирование показало, что в среднем на ней будет 29 кадров в секунду, однако больших просадок кадров избежать точно не получится.

На Unihertz Jelly Star установлена операционная система Android 13 с минимумом предустановленного софта и вполне нормальным, за некоторыми исключениями, переводом на русский язык, хотя тестировался ещё не поступивший в продажу образец. На главном экране сделан виджет для управления задней подсветкой – разве что для настройки яркости придётся перейти в отдельное меню. Доступны немногочисленные дополнительные настройки – блокировка и заморозка приложений, сетевой менеджер и прочие менее интересные возможности. Лично для себя выявил один недостаток – отсутствие переключателя мобильного интернета в верхней шторке, причём он отсутствует даже в меню настроек шторки.

Замечен так называемый набор инструментов, чаще встречающийся в защищённых от воды моделях. В его составе шагомер, компас, шумомер, использующий GPS спидометр, отвес и прочее.

Набор датчиков порадовал – здесь уже упомянутые освещённость, приближение, а также акселерометр, магнитометр, шагомер и даже аппаратный гироскоп. Всё перечисленное по первым впечатлениям работает хорошо.

Связь

Unihertz Jelly Star может работать в сети LTE, имея также в своём арсенале двухдиапазонный Wi-Fi, NFC и Bluetooth 5.2 с кодеками SBC, AAC и LDAC (без aptX). Поверх стандартной звонилки от Google реализована автоматическая либо ручная запись звонков – появляющаяся во время телефонных разговоров кнопка записи находится в правой части экрана. Можно сказать, что это уникальная фишка от Unihertz. Громкость динамиков в лучшем случае средняя, как и вибрация несильная – здесь больше понравилось качество звучания основного динамика, сравнительно насыщенное, и даже немного басовитое.

Одночастотный GPS обладает хорошей точностью, работая со сравнительно большим количеством спутников. К тому же поддерживается электронный компас, только вот размеры экрана, опять же, не самые комфортные для навигации.

FM-радио работает при подключенных проводных наушниках, поддерживая RDS, запись эфира и вывод звука на динамик.

Камеры

Доступна только одна задняя камера с разрешение до 48 МП, или же по умолчанию это 12 МП, со cветосилой f/1.8 и фазовым автофокусом. О ночной съёмке пока лучше не мечтать – фотографии часто получаются не в фокусе даже при не самом худшем освещении, да и ночного режима не предусмотрено. В остальном всё приемлемо, однако была надежда, что снимки будут лучшего качества. Функций в приложении Камера в целом немного, однако есть 10-кратное цифровое увеличение, съёмка в RAW (DNG) и режим с ручными настройками.

Запись видео на заднюю камеру идёт с максимальным разрешением 2560x1440 с 30 кадрами в секунду. Работает неспешная автофокусировка и доступна электронная стабилизация картинки с обрезкой кадра.









На фронтальную камеру с разрешением 8 МП тоже можно снимать в RAW и записывать FullHD видео со стабилизацией EIS, а в остальном возможности близки к минимальным.

Время работы и зарядки

Заявлено, что ёмкость аккумулятора смартфона 2000 мА*ч – примерно такие же результаты выдал USB-тестер. Даже с учётом энергоэффективного чипсета и небольшого экрана это немного, как показали тесты автономности. Можно не сомневаться, что при активном использовании смартфон придётся заряжать часто, иногда по несколько раз в день. Играть долго не получается и есть проблема с повышенным разрядом в режиме ожидания, во всяком случае на ранних прошивках.

Игра PUBG Mobile с яркостью подсветки 150 кд/м² (настройки графики Высоко/Высокая) 4 часа 40 минут 24 часа в режиме ожидания 21% заряда Видео HD (офлайн) в MX-плеере с яркостью подсветки 150 кд/м² 9 часов 24 минуты PC Mark с рекомендованной яркостью 200 кд/м² (тест Work 3.0) 8 часов 22 минуты





Зарядка от 0 до 100% занимает примерно 1 час 37 минут (30% за 10 минут, 72% за 30 минут и 98% за час). Использовать что-то мощнее комплектного блока питания не обязательно – пиковая мощность зарядки в любом случае будет примерно 8.8 Вт, что, кстати, немного больше указанного на адаптере значения. Интересно бы смотрелась беспроводная зарядка, которой в смартфоне не оказалось.

Итоги

Unihertz Jelly Star стал как минимум одним из самых интересных компактных смартфонов, и всё за счёт большого количества функций, современного железа и в какой-то степени уникального дизайна. Есть в смартфоне и редкие возможности вроде ИК-передатчика и задней подсветки. Смирится же придётся с не самой лучшей автономностью, царапающимся корпусом и не самой удачной реализацией некоторых возможностей – к примеру, стоит поработать над камерами. Впрочем, в новых прошивках ситуация может улучшиться, ведь я тестировал ещё не поступившую в продажу модель.



На момент написания обзора (середина июня 2023 г.) идёт кампания на Kickstarter, цель которой собрать средства для начала производства Jelly Star. Окончательная цена в интернет-магазинах будет известна позднее.