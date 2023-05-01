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Характеристики

Дизайн и комплектация

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В дизайне Unihertz Luna прослеживается не только влияние Nothing Phone, от которого он получил плоские грани, прозрачную заднюю панель и похожее, хотя и не идентичное расположение диодов. Ещё некоторые детали взяты от последних моделей Iphone – речь прежде всего об оформлении заднего блока камер. Весит герой обзора, мягко говоря, немало – чуть более 300 граммов, что гораздо больше, чем вес Nothing Phone (193.5 г). Наверняка это связано с материалами корпуса, внутренним строением и типом используемых диодов. Ну и девайсы с IPS-матрицами всегда немного тяжелее собратьев с OLED.

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Кстати, о материалах. Задняя часть девайса по ощущениям стеклянная, не склонная к быстрому появлению царапин и легко протираемая от следов пальцев – это касается верхнего прозрачного слоя, под котором находится пластиковый корпус. Под стеклом помимо светодиодов видим различные узоры, винтики и надпись SIM. Боковые грани же металлические, шлифованные. Без чехла аппарат, пожалуй, скользковатый, что несколько пугает с учётом большого веса, зато внешне и по качеству сборки всё очень даже неплохо. Цветовых решения два – в продаже есть белые и чёрные смартфоны, а эффектнее подсветка будет выглядеть скорее на чёрном корпусе.

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На глянцевом блоке сзади расположились не только три камеры и вспышка, но ещё инфракрасная подсветка для работы ночной камеры. Работу камеры и подсветки мы ещё рассмотрим чуть позже.

Передняя сторона смартфона прикрыта защитным стеклом Panda. Фронтальная камера, как и в Nothing Phone, расположилась в левом верхнем углу, а на тонкой верхней рамке уместились разговорный динамик и датчики освещённости и приближения.

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Нижняя грань смартфона – динамик, разъём Type-C, микрофон и лоток для двух карточек nano SIM, без возможности вставить карту microSD. И сразу о динамике – это мало чем примечательный вариант с удовлетворительным качеством звука и без стерео.

На верхней грани видим, что у смартфона не стали убирать разъём 3.5 мм, что скорее плюс. Второй приятный момент – наличие ИК-передатчика и предустановленного приложения для управления техникой, а ещё рядом есть дополнительный микрофон для шумоподавления.

На левой грани сразу две программируемые кнопки. На них назначается до 3 действий – это и включение задней подсветки или фонарика на заблокированном экране, и запуск, по сути, любого софта. Правая сторона состоит из качельки регулировки громкости и кнопки питания, по совместительству являющейся сканером отпечатков. Дополнительно разблокировать аппарат вы сможете по лицу через фронтальную камеру.

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Теперь о подсветке. Она красивая и яркая, с возможностью настроить цвет и яркость свечения. В настройках обнаружено несколько заготовленных пресетов, а дополнительные варианты создаются уже самим пользователем за счёт регулировки трёх ползунков – R (красный), G (зелёный) и B (синий).

Подсветку пока не удаётся использовать как индикатор событий, зато светодиоды способны поочерёдно мигать в такт музыке и менять цвет в зависимости от отображаемого на экране контента. О степени зарядки смартфона сообщает только самый нижний диод, меняющий цвет в завимости от процента заряда. Яркость задней подсветки регулируется при помощи ШИМ.

Видео с демонстрацией работы подсветки:





Упакован смартфон в серебристую коробку с переливающимися символами спереди. В комплекте есть блок питания на 18 Вт, кабель USB – Type-C, руководство, скрепка для карточек, чехол и дополнительная плёнка на экран. При этом изначально на дисплее уже есть плёнка – в моём случае она была наклеена криво, из-за чего образовалась большая полоса в нижней части экрана. Из плюсов плёнки – неплохое олеофобное покрытие.

Прозрачный силиконовый чехол пригодится не только для защиты – он приятно рассеивает заднюю подсветку, что напоминает технологию Ambilight на телевизорах.

Дисплей

Экран Unihertz Luna получил высокое разрешение FullHD+ и сравнительно крупную диагональ 6.81" с привычным в наше время соотношением сторон 20:9. Дисплей отзывчивый и приятный при использовании, с поддержкой до 10 одновременных касаний. Частота обновления – лишь базовые 60 Гц.

По структуре субпикселей и по неплохим углам обзора видно, что используется IPS-матрица. Измеренная контрастность – 1193:1.

С яркостью всё немного сложнее – если при выводе белого цвета на весь экран в центральной части получаем, казалось бы, комфортные 513 кд/м², то при частично белом экране значение падает до 409 кд/м². С учётом хороших антибликовых свойств этого может хватить для использования на ярком солнце, но о запасе речи уже не идёт. Минимальная яркость белого цвета уже комфортная – 2.43 кд/м². Какие-либо намёки на мерцание подсветки отсутствуют.

Цветовой охват дисплея немного шире охвата пространства sRGB, тогда как цветовая температура сильно завышена – она более 9000K, без возможности откорректировать её через стандартные настройки. В результате отображаемые оттенки уходят в «синеву», что может усилить утомляемость глаз.

Время отклика при переходе с чёрного на белый цвет и обратно – 16.8 мс. При переходе с 50% серого на 80% серого и обратно – 28 мс.

Железо, операционная система и софт

Начинка смартфона Unihertz Luna прежде всего состоит из чипсета MediaTek Helio G99 – достойное с учётом цены смартфона решение, набирающее примерно 380 000 баллов в тесте Antutu 9.5.9. Оперативной памяти 8 ГБ, а пользовательской – комфортные 256 ГБ, причём во втором случае память сравнительно быстрого стандарта UFS 2.2. Карты памяти, как мы уже выяснили, не поддерживаются, но в нашем случае большинство пользователей хватит и встроенного массива.

Троттлинг CPU, если дополнительно пройтись по тестам, всё-таки присутствует, а смартфон нагревается как в играх, так и при работе задней подсветки. Не критично и не обжигает, однако существуют и вовсе почти "холодные" смартфоны на том же Helio G99.

Были проведены игровые тесты с помощью софта Gamebench. В Genshin Impact по умолчанию выставлены низкие настройки графики и 30 FPS – в этом случае смартфон ведёт себя вполне стабильно (нет артефактов на экране, как это показано в некоторых обзорах на youtube), но периодически большие просадки возникают, поэтому менять настройки я бы не рекомендовал.

В более простой по графике Real Racing 3 получаем стабильные 60 FPS.

В PUBG доступны настройки Высоко/Высоко либо Баланс/Ультра со стабильными 40 FPS.

Операционная система Unihertz Luna — Android 12, местами отличающаяся по оформлению от стандартного варианта, но не сказать, что у Unihertz на момент написания обзора есть своя уникальная оболочка. Интерфейс операционки местами «кривой», перевод на русский язык присутствует не везде, да и с оптимизацией не всё гладко – радует пока то, что появляются обновления прошивки, а значит есть шанс, что ситуация изменится в лучшую сторону. Из плюсов – дополнительные настройки (задняя подсветка, боковые кнопки), отсутствие рекламы и небольшое количество стороннего софта.

Набор приложений-инструментов, чаще встречающийся в защищённых китайских смартфонах, не совсем обычный. Помимо шумомера, компаса, фонарика, шагомера, отвеса и т.п. набор представлен софтом Пульс и Спидометр. Пульс измеряется через камеру, поэтому верить значениям на экране не стоит, а для спидометра используется GPS, что тоже накладывает свои ограничения.

Реально полезных датчиков в девайсе тоже немало – среди них аппаратный гироскоп, адекватно реагирующий на любые движения смартфона.





Связь

У Unihertz Luna есть двухдиапазонный Wi-Fi, NFC и поддержка связи 4G. Здесь интереснее всего смотрится возможность записи звонков, в том числе автоматическая, сделанная поверх стандартной звонилки от Google. Bluetooth версии 5.2 по факту не работает с кодеками aptX и aptX HD, а вот надпись LDAC отображается при использовании подходящих беспроводных гарнитур.

Есть FM-радио, с которым нужно использовать проводные наушники. В стандартном приложении работает RDS, а значит будут отображаться названия радиостанций и прочая тестовая информация. Звук получается выводить на динамик, а эфир при желании может быть записан и сохранён в памяти устройства.

GPS однодиапазонный, с хорошей для города точностью и с поддержкой электронного компаса.





Камеры

Основная камера Unihertz Luna — Samsung S5KHM2 с максимальным разрешением 108 Мп, светосилой f/1.75, размером матрицы 1/1.52 дюйма и фазовым автофокусом. Используется технология Tetracell, а базовым разрешением является 12 Мп. Что интересно, поддерживается съёмка в RAW, несмотря на в целом примитивные возможности стандартного приложения для съёмки. Удаётся активировать и HDR. Фото неплохого качества, разве что при слабом освещении следует делать по несколько снимков, чтобы затем выбрать тот, в котором всё необходимое будет в фокусе.

Цифровое десятикратное увеличение осуществляется исключительно через жесты, что не очень удобно.

Ночной же режим (снимки в правой части) по динамическому диапазону смотрится несколько лучше автоматического.

Ночная камера работает за счёт инфракрасной подсветки, выглядящей как две красные точки. Используется сенсор Sony IMX350 с разрешением 20 Мп и светосилой f/2.6. Самая полезная настройка – это регулировка яркости инфракрасной подсветки, и чем она выше, тем лучше видны объекты, находящиеся в нескольких метрах от камеры. На улице эффект не всегда будет заметен, но во всяком случае дорогу под ногами вы точно увидите. В небольших помещениях ситуация иная – в темноте вполне можно разглядеть все предметы. Единственное, что объекты не всегда будут в фокусе, несмотря на работающую автофокусировку. Снимки с минимальной и максимальной подсветкой:

Модуль макро малоинтересен из-за низкого разрешения 2 Мп.

На основной модуль видео может записываться в разрешении 2K с 30 FPS, что максимум для используемого в смартфоне чипсета. Жаль, что не реализовали запись 60 FPS в FullHD, что было вполне возможно. Стабилизация включается через настройки – это программный вариант с обрезкой кадра. Нормально работает автофокусировка, а вот многие звуки сильно глушатся – скорее всего хорошо слышно будет только находящихся близко к смартфону людей. Оригиналы видео доступны здесь.









Примеры видео на ночную камеру в разрешении 1920 × 1080:

У передней камеры Samsung S5KGD1 высокое разрешение до 32 Мп с диафрагмой f/2.0 соседствует с минимальным набором функций – нет боке, HDR и даже простеньких фильтров. Видео записывается с разрешением FullHD.

Автономность и время зарядки

У Unihertz Luna аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч, обеспечивающий средние показатели времени работы. Ожидаемо, что при использовании задней подсветки смартфон будет разряжаться быстрее, чем обычные модели. На минимальной яркости периодически мигающие диоды потребляют не так много – к примеру в тесте PC Mark время сократилось с 11 часов 13 минут, когда подсветка была полностью выключена, до 10 часов 9 минут. На высокой яркости диодов заряд «улетает» гораздо быстрее, и девайс придётся заряжать по несколько раз в день при активном использовании. При этом на низком уровне заряда подсветка перестаёт работать.

Игра PUBG Mobile с яркостью подсветки 150 кд/м² (настройки графики Высоко/Высоко) 6 часов 10 минут 24 часа в режиме ожидания 8% заряда Видео HD (офлайн) в MX-плеере с яркостью подсветки 150 кд/м² 14 часов 21 минута PC Mark с рекомендованной яркостью 200 кд/м² (тест Work 3.0, частота обновления экрана 60 герц) 11 часов 13 минут





Полностью зарядить смартфон удалось за немалые по нынешним меркам 2 часа 50 минут, хотя и поддерживается условно быстрая проводная зарядка мощностью почти 20 Вт. Это даже немного больше, чем указано на комплектном адаптере питания, с помощью которого и производился тест. Беспроводной зарядки нет, что можно считать упущением, учитывая удобные для реализации функции материалы задней панели.

Итоги

Unihertz Luna по-своему интересный и где-то даже забавный смартфон, со своими уникальными чертами, вроде ИК-передатчика и ночной камеры. Покупать его будут скорее всего ради задних светодиодов – да, идея уже не новая, но пока не приелась и смотрится свечение весьма эффектно, к тому же у вас есть возможность настраивать цвета, в отличии от Nothing Phone (1). Кроме того, у героя обзора есть дополнительные программируемые кнопки, много датчиков, большое количество памяти и разъём 3.5 мм.

Основной недостаток на начало мая 2023 года — это нуждающееся в доработке программное обеспечение. При этом всё не так плохо – какие-то проблемы, очевидно, уже решились обновлением прошивки, поэтому на новинку стоит обратить внимание и как минимум следить за её состоянием на форумах, если эта модель вам приглянулась. Купить девайс можно в китайских интернет-магазинах примерно за 22000 рублей на момент написания обзора.