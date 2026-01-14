Появились подробности о камере Samsung Galaxy S27 Ultra

Хотя выход на рынок Samsung Galaxy S26 Ultra еще не состоялся, в сети уже циркулируют сведения о его будущем преемнике, Galaxy S27 Ultra. Недавние утечки раскрывают свежие детали, касающиеся его фотокамеры. Согласно информации от известного инсайдера Ice Universe, Galaxy S27 Ultra может обзавестись улучшенной основной камерой на задней панели, которую, предположительно, назовут ISOCELL S5KHP6.

При этом, габариты нового сенсора останутся такими же, как и у существующего ISOCELL HP2, используемого в Galaxy S25 Ultra и предыдущих версиях Ultra. Напомним, что 200-мегапиксельный HP2 имеет матрицу размером 1/1,3 дюйма и обладает светосильным объективом с диафрагмой f/1.7.

Несмотря на сохранение физических размеров сенсора, предполагается, что новая версия HP6 будет использовать более современные технологии для достижения более высокого качества снимков. Ранее инсайдеры сообщали, что Galaxy S27 Ultra также получит обновленные сверхширокоугольную и селфи-камеры.