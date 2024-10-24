Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Сообщается, что Tensor G5 и G6 от Google станут шагом вперед благодаря 3-нм техпроцессу TSMC

Tensor G5 станет основой для телефонов серии Pixel 10
[ ] для раздела Блоги
+
+

Как следует из нового доклада, Google планирует значительно улучшить производительность своих телефонов серии Pixel благодаря будущим чипам Tensor G5 и G6. Производить эти чипы будет ведущая компания в области полупроводников — TSMC, применяя свои передовые технологические узлы с технологией 3-нм. Этот шаг обозначает отход от прежних версий, которые изготавливались Samsung и получали критику из-за их воздействия на время работы батареи и общую эффективность.

Tensor G5, известный под кодовым названием «laguna», станет основой для телефонов серии Pixel 10. Он будет основан на узле N3E, разработанном TSMC, той же технологии, которая применяется в чипах Apple A18 Pro и M4. Этот узел известен своей экономичностью и высокой производительностью, что обещает значительное улучшение по сравнению с узлом Samsung 4LPE, использованным в Tensor G4.

Смотря вперед, Tensor G6, который планируется выпустить в 2026 году под кодовым названием «malibu», будет создан на узле N3P от TSMC. Узел N3P должен предложить ощутимые улучшения в мощности, производительности и площади (PPA). В частности, он может повысить частоту на 5% без увеличения утечки, уменьшить энергопотребление на 7% при той же частоте и сократить площадь на 4%. Эти улучшения приведут к созданию более мощных и эффективных чипов, что обеспечит дополнительные возможности для будущих моделей устройств Pixel.

Этот стратегический переход на технологии TSMC и использование её передовых технологических узлов подчеркивают стремление Google к модернизации чипов Tensor. Предыдущие версии уступали в технологичности, но этот шаг позволяет компании более успешно конкурировать с лидирующими игроками на рынке. Если судить по опыту и разработкам TSMC, Google нацелен на предоставление улучшенного опыта пользования за счёт более продолжительного времени работы батареи и повышенной производительности.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

samsung google tsmc tensor g5 pixel 10 tensor g6
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор внешних аккумуляторов Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank и Nexode 200W 25000mAh Power Bank
2
Обзор и тестирование графического дисплея XP PEN Artist Pro 24 (Gen2) 4K
5
Обзор комплектов вентиляторов Formula V Line Air Bridge Plus
3
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
61
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
12
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1250GL PCIE5
1
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z8
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
9
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T0
20
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
28
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят мост через Севастопольскую бухту
3
Перспективный российский авиадвигатель ПД-8 будет в ближайшее время установлен на «летающую лабораторию»
2
Новое поколение ядерных реакторов Amazon использует топливные элементы размером с бильярдный шар
3
Небольшие майнеры на грани выживания, а покупка нового железа для добычи Bitcoin не приносит прибыли
2
Казахстан обновит дорогу до границы с Россией, которую не ремонтировали в течение 30 лет
+
NVIDIA выпустила графический драйвер с оптимизациями для 7 игр и поддержкой 32 новых GSYNC мониторов
+
Насколько реален зомбиапокалипсис из сериала The Last of Us, и опасен ли для человека гриб кордицепс
1
Новая глава "Хищника" с Эль Фаннинг выйдет в ноябре 2025 года
3
Российская армия освободила большую часть центрального района города Горняк
+
Intel может последовать примеру AMD и отказаться от E-ядер со старым дизайном в пользу унификации
3
В Gizmochina сравнили флагманские чипы Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400
1
Samsung не планирует выпускать дешевую модель Galaxy Z Fold
+
В НИУ ВШЭ представили уникальный движок для создания видеоигр
+
В России начат серийный выпуск модульных фрезерных станков с ЧПУ для нужд авиастроения
2
1 ноября в РФ вступает в силу новое майнинговое законодательство — что нужно знать рядовым фермерам
2
Итоги развития БАМа в сентябре 2024 года
+
Пусковые установки комплекса «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования
+
Motorola Edge 60 Ultra: что ждать от нового флагмана компании
2
Российским разработчикам запретили вносить изменения в ядро Linux
16
В тестах Snapdragon 8 Elite обходит Dimensity 9400 на 4-13 % при меньшем энергопотреблении
1

Популярные статьи

Пять ошибок советского автопрома - самые неудачные грузовики СССР
28
Военная мощь за миллионы - сколько стоят самые дорогие современные танки
12
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
262
Как запускать старые игры на современных ПК с Windows 10 или Windows 11
24
"A Quiet Place: The Road Ahead" - краткий обзор тихого ужаса
+
Высокогорные ветры и магнитные аномалии - почему самолёты не летают над Тибетом и Антарктидой
18
Игровые консоли Xbox series S массово исчезают с барахолок и растут в цене
1
Почему графика в играх почти не улучшается, а геймерам приходится покупать дорогие видеокарты
27
Похоже, что 2024 – последний год оверклокинга на домашнем ПК
23
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
49

Сейчас обсуждают

Павел Васильев
02:48
Это фейковая новость, которую многие сейчас печатают. Только что проверил, всё скачивается. Россия, skynet.
Предполагаемый создатель биткоина скрывается от СМИ, после того как его рассекретили в фильме HBO
Alex Z
02:38
а ты куда смотрел? при таком раскладе если не можешь починить купи замену.
Компьютерные мастера-вымогатели – как защитить от них пожилых родственников
Виктор Орловский
02:37
Подожди, скоро аналоговые приборы будут за доп деньги продавать как опцию. Осталось только полностью вывести аналоги с бюджеток A-Б класса и дать несколько лет что бы у рыбок память пропала, затем мож...
На российском рынке представлен Chery Arrizo 8, призванный заменить Toyota Camry
Алексей Козлов
02:37
Вот, что что, а от каких либо ограничений со стороны Роскомнадзора ничего страшного не жду. Всё уже заблочил, ну кроме steam. Благо есть мобильная и домашняя связь. Платно, но работает стабильнее любо...
Роскомнадзор: Звонки через мессенджеры могут быть заблокированы для защиты от мошенничества
Dmitry Shibaev
02:34
Я бы не сказал, например в Black Myth Wukong играло больше 2-х миллионов человек одновременно. А на что тогда равняться?VK Play?
Ryzen 5 7500F vs Ryzen 5 8400F – почему сегодня нет смысла покупать для игр дорогие процессоры
Gerr_Lord87
02:31
Не советую равняться на Стим. Там в основном народ, который играет в сетевой шлак, типа, Дота, ФУртнайт,Майнкрафт и прочую ересь, а так же накрутка ботов. В таких играх можно использовать древние разр...
Ryzen 5 7500F vs Ryzen 5 8400F – почему сегодня нет смысла покупать для игр дорогие процессоры
Dmitry Shibaev
02:26
Может быть и древний, но в Steam оно у 55% пользователей, 2K 25%
Ryzen 5 7500F vs Ryzen 5 8400F – почему сегодня нет смысла покупать для игр дорогие процессоры
Gerr_Lord87
02:25
Поиграй в игры от Юбисофт, а так же в Space Marine 2, Вуконга, Тарков, Паучка и поймёшь, что смысл ещё какой есть от сверх жирных процев. Поэтому ждём i9 285k👌🍻 Ну и, конечно же 5080 - 5090, чтоб и...
Ryzen 5 7500F vs Ryzen 5 8400F – почему сегодня нет смысла покупать для игр дорогие процессоры
Shteger
02:24
Правильно. Пусть будет русское название. Суперджет, например!
Флагманы Oppo Find X8 превзойдут iPhone 16 Pro минимум в четырёх аспектах
Gerr_Lord87
02:23
2к уже давно, как народное разрешение. Full hd же, это древний век.
Ryzen 5 7500F vs Ryzen 5 8400F – почему сегодня нет смысла покупать для игр дорогие процессоры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем