Как следует из нового доклада, Google планирует значительно улучшить производительность своих телефонов серии Pixel благодаря будущим чипам Tensor G5 и G6. Производить эти чипы будет ведущая компания в области полупроводников — TSMC, применяя свои передовые технологические узлы с технологией 3-нм. Этот шаг обозначает отход от прежних версий, которые изготавливались Samsung и получали критику из-за их воздействия на время работы батареи и общую эффективность.

Tensor G5, известный под кодовым названием «laguna», станет основой для телефонов серии Pixel 10. Он будет основан на узле N3E, разработанном TSMC, той же технологии, которая применяется в чипах Apple A18 Pro и M4. Этот узел известен своей экономичностью и высокой производительностью, что обещает значительное улучшение по сравнению с узлом Samsung 4LPE, использованным в Tensor G4.

Смотря вперед, Tensor G6, который планируется выпустить в 2026 году под кодовым названием «malibu», будет создан на узле N3P от TSMC. Узел N3P должен предложить ощутимые улучшения в мощности, производительности и площади (PPA). В частности, он может повысить частоту на 5% без увеличения утечки, уменьшить энергопотребление на 7% при той же частоте и сократить площадь на 4%. Эти улучшения приведут к созданию более мощных и эффективных чипов, что обеспечит дополнительные возможности для будущих моделей устройств Pixel.

Этот стратегический переход на технологии TSMC и использование её передовых технологических узлов подчеркивают стремление Google к модернизации чипов Tensor. Предыдущие версии уступали в технологичности, но этот шаг позволяет компании более успешно конкурировать с лидирующими игроками на рынке. Если судить по опыту и разработкам TSMC, Google нацелен на предоставление улучшенного опыта пользования за счёт более продолжительного времени работы батареи и повышенной производительности.