Смысл гаражей в наши дни практически полностью утратился, но его лучше иметь, чем не иметь.

Сейчас это практически невозможно себе представить, но в не столь давние периоды отечественной истории хотя бы частично гарантировать сохранность автомобиля и всего, что на него «навешано», можно было только при помощи гаража. Оставленный на улице во дворе автомобиль с вероятностью, близкой к абсолютной, не только бы сгнивал под действием окружающей среды, так ещё и был бы растащен на запчасти: воры снимали и колёса, и «дворники», и даже аккумуляторы.

Источник изображения: ChatGPT.

Бум гаражного строительства пришёлся на 1980-е, ну а в 1990-е все, кому не лень, укрывали свои автомобили в металлические «макинтоши», в народе за схожесть форм прозванные «ракушками». И хотя уродующие облик дворов «ракушки», к счастью, были объявлены вне закона, полноценные гаражные кооперативы во многих населённых пунктах остались, и чтобы упростить регистрацию этих самых построенных до 2004 года гаражей и земли под ними в личную собственность, был разработан комплекс законов, прозванный в народе «гаражной амнистией».

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Предполагалось, что срок действия гаражной амнистии, введённой в 2021 году, завершится этой осенью, но, по всей видимости, скорость оформления гражданами своих гаражей в свою собственность законодателей не устроила. Поэтому действие закона было продлено почти на пять лет — до 2031 года.

Почему люди не торопятся оформлять свои старые гаражи в личную собственность, а продолжают пользоваться ими нелегально, объяснить несложно: за них тогда придётся платить налоги, а продать или уж тем более переоборудовать гараж под что-то дельное — задача сейчас практически нерешаемая. Слишком уж далеко от дома зачастую расположены эти самые гаражи, а практика пользования автомобилями в России за последние 25 лет радикально изменилась. То есть, если раньше в порядке вещей было пользоваться автомобилем только для поездок на дачу, и тогда раз в неделю прогуляться до гаража было не накладно, то сейчас машина требуется ежедневно, и до гаража за ней не набегаешься.