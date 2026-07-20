Команда «красных» одолела Аргентину в дополнительное время со счётом 1:0.

Вот и завершился продолжительный, масштабный и очень дорогой Чемпионат мира по футболу 2026, проходивший преимущественно в США, но также частично в Мексике и Канаде. В финальном матче встретились Аргентина и Испания, победителем из которого вышла команда «красных».

Источник изображения: ChatGPT.

Заключительный матч этого чемпионата долго держал болельщиков в напряжении, поскольку по итогу двух основных таймов вместе с добавленными к ним дополнительными минутами победитель не определился, и они завершились счётом 0:0. Уже на дополнительном времени — в общей сложности на 106-й минуте матча — нападающий испанской команды Ферран Торрес при поддержке другого форварда Нико Уильямса забил первый и последний в финале гол.

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Сборная Аргентины, крайне пассивно игравшая на протяжении основных таймов, стала активно пытаться отбиться и свести матч хотя бы в ничью с последующим пробитием серии пенальти. Но не сложилось: красная машина не позволила аргентинцам отыграться, чем в итоге и обеспечила себе победу и второе за историю сборной Испании звание чемпионов мира по футболу.

Следует отметить, что Аргентина значительную часть матча играла в меньшинстве — полузащитник Энцо Фернандез был удалён с поля за грубое нарушение правил. Сыграло ли это решающую роль в исходе матча — сказать сложно. Таков футбол: правила можно не нарушать и не получать красные карточки; а кто этим промышляет, тот подставляет команду. Тем более в столь ответственном матче, когда на кону стояло звание дважды чемпиона мира для легендарного аргентинского форварда Лионеля Месси.