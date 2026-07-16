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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«АвтоВАЗ» показал видео краш-теста нового кроссовера Lada Azimut
Скорости на краш-тесте, конечно, детские, но хоть так.
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Прохождение краш-теста, в рамках которого машину принудительно разбивают, имитируя дорожно-транспортное происшествие, входит в обязательный перечень сертификационных испытаний нового автомобиля. Цель таких испытаний — на «живом» примере убедиться в том, что моделирование не дало сбой, и новая модель при аварии сохранит жизни и здоровье водителя и пассажиров. И вот сегодня пресс-служба «АвтоВАЗа» опубликовала видео с результатами краш-теста кроссовера Lada Azimut.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Испытания проходили в соответствии с действующими Правилами ООН № R94 и № R95. Их суть заключается в том, что автомобиль должен выдержать лобовое столкновение со статичным препятствием с частичным перекрытием на скорости 56 км/ч, а также боковое столкновение с тележкой массой 950 кг на скорости 50 км/ч. В обоих случаях манекены, имитирующие водителя и пассажиров, не получили повреждения и остались в «зелёной зоне».

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Следует отметить, что краш-тест, проводимый в России, сильно устарел, и не вполне ясно, почему он не модернизируется. Так, краш-тесты по модели Euro NCAP помимо вышеперечисленных подразумевают также фронтальный удар о препятствие с частичным перекрытием на скорости 64 км/ч, фронтальный удар по всей плоскости на скорости 50 км/ч, а также боковой удар о столб на скорости 32 км/ч. Последнее испытание имитирует крайне неприятную, но, увы, частую аварию, когда автомобиль занесло на скользкой дороге, развернуло боком, и он по инерции врезался в фонарный столб.

Понятно, что все эти краш-тесты более или менее актуальны только при езде в «городских» скоростных режимах. На более высоких скоростях проводить краш-тесты не вполне целесообразно, потому что физика — наука упрямая: после подобных аварий автомобиль уходит в «тотал» со всеми легко себе представляемыми последствиями для находящихся в нём людей. Кроме того, более высокие скорости встречаются разве что на автомагистралях, где вероятность на полном ходу влететь в стоячее препятствие, скажем прямо, невелика, а дельты (разницы скоростей) в 56—64 км/ч в принципе должно хватать.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #lada #«автоваз» #lada azimut
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