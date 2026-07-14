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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«АвтоВАЗ» представил более мощные двигатели объёмом 1,6 и 1,8 литра для Lada Azimut
Затем их начнут устанавливать и на младшие модели автомобилей концерна.
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Когда «АвтоВАЗ» ещё в июне прошлого года официально презентовал свой первый со времён Lada Xray кроссовер под названием Lada Azimut, было заявлено, что под капотом у него будут размещаться три варианта силовых агрегатов: форсированные «вазовские» двигатели объёмом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 л. с. и 132 л. с. соответственно, а также китайский 1,5-литровый турбомотор на 150 л. с. С последним вариантом дело пока весьма тёмное, и непонятно, когда такие машины пойдут в серию и пойдут ли вообще, а вот усовершенствованные собственные двигатели сегодня были официально представлены.

Источник изображения: Auto.ru, АвтоВАЗ.

Как отметил производитель, оба двигателя следуют единой программе модернизации и обладают высокой степенью унификации деталей — настолько, что даже визуально они практически идентичны. 1,6-литровый двигатель, как и заявлялось изначально, будет развивать мощность в 120 л. с. при крутящем моменте в 154 Нм, а вот 1,8-литровый будет даже чуть мощнее: 135 л. с. при крутящем моменте в 175 Нм.

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Добиться этих значений удалось за счёт повышения степени сжатия с 10,45 до 10,6, так что без критической нужды заливать в бензобак «Азимута» бензин АИ-92, скорее всего, не будет рекомендоваться тольяттинским автогигантом. Также модернизированные двигатели будут оснащаться более производительными масляными насосами.

Хотя изначально эти моторы модернизировались под Lada Azimut, предполагается, что в перспективе их начнут устанавливать на новые версии Lada Vesta и Lada Iskra. Следует понимать, что при столь малых значениях мощности разница в условные 10—15% действительно чувствуется.

Lada Azimut должны пойти в серийное производство этой осенью. Примерно тогда же следует ожидать их и у официальных дилеров.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #lada #«автоваз» #lada azimut
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