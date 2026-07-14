По крайней мере, такая информация поступает. А дым без огня бывает редко.

После ухода из России привычных западных и японских автомобильных брендов на отечественном рынке практически не осталось «мужских» внедорожников с «брутальной» внешностью. За вычетом УАЗ «Патриот» и нескольких моделей китайского автопрома в данном сегменте зияет огромная дыра. Поэтому Haval H9, полностью соответствующий вышеупомянутому описанию, чувствует себя максимально комфортно и даже собирается организовать производство этой модели в Калининграде на предприятии «Автотор».

Источник изображения: «Грейт Волл Мотор Рус».

По крайней мере, соответствующей информацией поделился портал «Китайские автомобили» со ссылкой на собственные источники в отрасли. Речь идёт о внедорожнике Haval H9 второго поколения — с характерной «квадратной» внешностью и «брутальной» решёткой радиатора. Сейчас все автомобили данной модели этого поколения поставляются в Россию из Китая, но учитывая её популярность, вполне логично, что её производство собираются локализовать.

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Кроме того, как сообщает издание, благодаря этому решению на российский рынок вернётся Haval H9 в комплектации с дизельным двигателем. Вообще, внедорожники из-за их габаритов, форм и, как следствие, особенностей аэродинамики, крайне нецелесообразно с экономической точки зрения, а уж в текущий период отечественной истории и подавно, приобретать с бензиновым двигателем.

Следует понимать, что с учётом логистических издержек в плане доставки машинокомплектов до Калининградской области, а готовой продукции обратно в центральные регионы России, машина может взлететь в цене. Поэтому что-то нам подсказывает, что если выпуск Haval H9 действительно наладят в России, то, вероятно, на заводе бренда в Тульской области. По крайней мере, это было бы логично.