Проектная мощность комбината — до 9 миллионов тонн переработанной руды в год.

Драгоценные металлы применяются не только и не столько в ювелирном деле, сколько в различных отраслях промышленности, и именно по этой причине они критически необходимы современному человечеству. И вот в России, а конкретнее в её арктическом регионе — на Черногорском месторождении — завершено строительство комбината по добыче платины и палладия.

Источник изображения: «Ростех».

Проектная мощность данного комбината, как сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех», составляет до 9 миллионов тонн переработанной руды и порядка 250 тысяч тонн содержащих металлы платиновой группы медно-никелевых концентратов в год.

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На данном этапе на комбинате уже работают корпус крупного дробления, конвейерная галерея, а также склад руды. За время испытаний на предприятии было переработано свыше 300 тонн руды.

Обогащение руды на комбинате происходит самым проверенным способом — гравитационно-флотационным. Принцип действия простой: под действием воздушных пузырьков искомые металлы выделяются из руды благодаря разнице в плотности.