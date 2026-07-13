Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Ростех» построил в Арктике крупный комбинат по добыче платины и палладия
Проектная мощность комбината — до 9 миллионов тонн переработанной руды в год.
реклама

Драгоценные металлы применяются не только и не столько в ювелирном деле, сколько в различных отраслях промышленности, и именно по этой причине они критически необходимы современному человечеству. И вот в России, а конкретнее в её арктическом регионе — на Черногорском месторождении — завершено строительство комбината по добыче платины и палладия.

Источник изображения: «Ростех».

Проектная мощность данного комбината, как сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех», составляет до 9 миллионов тонн переработанной руды и порядка 250 тысяч тонн содержащих металлы платиновой группы медно-никелевых концентратов в год.

реклама

На данном этапе на комбинате уже работают корпус крупного дробления, конвейерная галерея, а также склад руды. За время испытаний на предприятии было переработано свыше 300 тонн руды.

Обогащение руды на комбинате происходит самым проверенным способом — гравитационно-флотационным. Принцип действия простой: под действием воздушных пузырьков искомые металлы выделяются из руды благодаря разнице в плотности.

#россия #экономика #промышленность
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Подборка фильмов про искусственный интеллект — где режиссёры угадали, а где сильно промахнулись
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus
NORMANN AVC-513: компактный помощник с циклонным фильтром для чистоты в доме
Интервью с Zelikman — автором на сайте overclockers.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter