Трасса платная, причём недешёвая, поэтому по возможности водители всё-таки её избегают.

Движение по центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) было полностью — в составе замкнутого кольца — открыто в начале июля 2021 года, и вот по прошествии пяти лет эксплуатации Минтранс России совместно с «Автодором» опубликовали приуроченную к «полуюбилею» статистику.

Итак, по данным ведомства и управляющей ЦКАД компании, за пять лет по данной дороге было совершено 410 миллионов проездов. Данное слово в этом контексте можно воспринимать как полный синоним слову «поездки».

Источник изображения: Минтранс России.

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Напомним, что ЦКАД является платной автомобильной магистралью, за счёт чего, собственно, и удалось собрать столь точную статистику. Что до экономического влияния данной дороги, то она проходит примерно на треть вглубь Московской области и соединяет собой практически все основные федеральные трассы, сокращая тем самым время в пути, что особенно важно для коммерческих грузоперевозок.

Также, когда ЦКАД ещё только был проектом на бумаге, предполагалось, что новая трасса существенно разгрузит Московскую кольцевую автодорогу (МКАД). Но что-то не сложилось, и выяснилось, что в большинстве транспортных маршрутов внутри московского региона по всем параметрам выгоднее продолжать пользоваться именно МКАД. За десятилетия вокруг этой трассы выстроилась вся инфраструктура, а ЦКАД стал по большей части объездным маршрутом для межрегиональных грузоперевозок для транспортных компаний, которые могут позволить себе заплатить тариф, чтобы сэкономить пару часов в пути.

На сколько процентов от максимальной загрузки сейчас работает ЦКАД, сказать сложно. Когда автор этих строк последний раз пользовался данной трассой, а это было года полтора назад, было заметно, что максимальный потенциал дороги не достигнут даже близко. А ведь её содержание стоит денег.