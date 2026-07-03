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Редакция
События в мире Михаил Андреев
500-сильный трактор BELARUS 5425 на следующей неделе посетит выставку в России
В Беларуси он был представлен уже больше года назад.
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Несмотря на то, что Минский тракторный завод (МТЗ) — это белорусское предприятие, значительная, если не львиная часть его продукции шла, идёт и будет идти на российский рынок. Могучий трактор BELARUS 5425 был официально представлен на белорусской выставке «БелАгро» в июне прошлого года, ну а теперь, спустя 13 месяцев, он доберётся и до российской выставки «Агроволга-2026» в Казани.

Источник изображения: МТЗ.

Как отметил первый замгендиректора ООО «ТПК МТЗ-Татарстан», в Республике Татарстан в частности и в Приволжском и Уральском федеральном округах в целом в технике МТЗ, и конкретно к BELARUS 5425, наблюдается большой интерес среди представителей аграрно-промышленного комплекса.

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Выставка пройдёт на следующей неделе — с 8 по 10 июля.

#россия #экономика #промышленность #беларусь #белоруссия #машиностроение #тракторы
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