Продолжительность полёта составила порядка 50 минут.

Як-130М, представляющий собой модернизированную версию двухместного учебно-боевого самолёта Як-130, в опытной версии совершил свой первый полёт. Об этом сообщила пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

Источник изображения: Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

Согласно комментарию ОАК, продолжительность первого полёта составила порядка 50 минут, в ходе которых самолёт взлетал на высоту до 2 тысяч метров и развивал скорость до 600 км/ч. За указанное время лётчики-испытатели Александр Гуськов и Андрей Воропаев полностью выполнили полётное задание, после чего отчитались об отсутствии замечаний к самолёту.

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Как отмечено в пресс-релизе, первый полёт Як-130М является важным этапом в развитии российской учебно-боевой авиации, без которой невозможна подготовка военных лётчиков. Модернизированный «Як» построен с задействованием самых современных технологий, а также обладает расширенными боевыми возможностями.

Сходство с прежним Як-130 у «эмки» сугубо визуальное: по своим техническим характеристикам и технологическим решениям это полностью новая машина.