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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Чечне открыли предприятие по производству стеклопакетов
Запуск состоялся на территории особой экономической зоны «Грозный».
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Никакое жилищное и коммерческое строительство немыслимо без остекления, и вот, с целью обеспечения потребностей в стеклопакетах в Чечне в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Грозный» открылось соответствующее предприятие. Информацией о данном событии поделилась пресс-служба главы Чеченской Республики.

Источник изображения: пресс-служба главы Чеченской Республики.

На новом заводе будет производиться широкий ассортимент стеклопакетов: от обычных однокамерных до энергосберегающих и ударостойких. Также на предприятии будут производить закалку стекла толщиной от 4 до 19 миллиметров. Производственные площади комплекса составляют 5 тысяч квадратных метров, на которых разместилось оборудование для закалки, резки, шлифовки стекла и линии сборки стеклопакетов.

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Предприятие создано с расчётом на дальнейшее развитие производства: подразумевается, что в конечном счёте на нём будут выпускаться алюминиевые и пластиковые окна в целом, а также витражи и двери.

#россия #экономика #промышленность
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