В корень этой проблемы взгляд традиционно не устремляется.

Стоянка автомобилей на зелёных городских насаждениях запрещена, но нарушения бывают даже у этого правила. Так, Дептранс Москвы сообщил о том, что в Москве с начала 2026 года зафиксировано 17 тысяч случаев парковки автомобилей на газонах и у деревьев. Рост количества данных нарушений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3%.

Источник изображения: ChatGPT.

Как отметили в Дептрансе, стоянка на газонах запрещена, поскольку это вредит самим зелёным насаждениям, а также нарушает эстетику и в целом наносит ущерб окружающей среде.

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В столичном Дептрансе пообещали тщательнее выявлять нарушителей вышеупомянутого правила и привлекать их к административной ответственности, но не уточнили, из-за чего подобные ситуации в принципе возникают. А ответ простой: нередко автомобиль попросту больше негде оставить. Согласно опросам, ключевой претензией москвичей к современным жилым комплексам является недостаточное количество парковочных мест — будь то подземных паркингов или стандартных открытых стоянок. Собственно, рост автомобилизации при неизменном, а то и сокращающемся количестве парковочных мест и приводит к тому, что люди от безысходности чаще оставляют машины на газонах.