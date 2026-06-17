Правильнее назвать это мостиком через маленькую речушку, но тоже важное дело.

Последние несколько дней компания «Татнефть» фигурирует в новостных лентах по негативным причинам, и чтобы в том числе разбавить информационное поле чем-то позитивным, сегодня её пресс-служба сообщила о запуске в эксплуатацию в Татарстане на реке Дымка первого в России автомобильного моста с цельнокомпозитным пролётным строением.

Источник изображения: «Татнефть».

Как следует из пресс-релиза, мост построен с целью обеспечения круглогодичного и более быстрого по времени транспортного сообщения с нефтяными объектами «Татнефти». Важной особенностью использования композитных материалов является их «живучесть»: они не подвержены коррозии, не нуждаются в гидроизоляции, а, значит, расходы на содержание моста будут минимальными.

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Понятно, что вряд ли на сегодняшний день можно говорить о строительстве крупных мостовых или эстакадных конструкций с использованием композитов — всё-таки пока их основном строят из железобетона — но прогресс на месте не стоит.