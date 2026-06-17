Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Татарстане построили первый в России автодорожный мост с использованием композитных материалов
Правильнее назвать это мостиком через маленькую речушку, но тоже важное дело.
реклама

Последние несколько дней компания «Татнефть» фигурирует в новостных лентах по негативным причинам, и чтобы в том числе разбавить информационное поле чем-то позитивным, сегодня её пресс-служба сообщила о запуске в эксплуатацию в Татарстане на реке Дымка первого в России автомобильного моста с цельнокомпозитным пролётным строением.

Источник изображения: «Татнефть».

Как следует из пресс-релиза, мост построен с целью обеспечения круглогодичного и более быстрого по времени транспортного сообщения с нефтяными объектами «Татнефти». Важной особенностью использования композитных материалов является их «живучесть»: они не подвержены коррозии, не нуждаются в гидроизоляции, а, значит, расходы на содержание моста будут минимальными.

реклама

Понятно, что вряд ли на сегодняшний день можно говорить о строительстве крупных мостовых или эстакадных конструкций с использованием композитов — всё-таки пока их основном строят из железобетона — но прогресс на месте не стоит.

#россия #экономика #транспорт #строительство
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучшие комедийные фильмы в жанре пародий
Ковбои, роботы и космос: 7 фильмов, где вестерн переплетается с фантастикой
Xbox Series S против игрового ПК – бюджетный гейминг за $400 в 2026 году
Игра «007: First Light» — тень классики или новый облик агента
Тест и выпуск Installer-SH 2.9 — будущее распространения ПО для Linux и FreeBSD
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter