Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Росатом» начал внедрять экзоскелеты на своих производствах
Конкретно в данном случае — на АО «Хиагда» Горнорудного дивизиона госкорпорации.
реклама

Как идея экзоскелеты существуют уже несколько десятилетий, а как оборудование в научно-фантастических произведениях — и того дольше. Из-за своей запредельной дороговизны их применение пока даже близко невозможно назвать широким, но процесс потихоньку идёт: так, госкорпорация «Росатом» сообщила о том, что на АО «Хиагда» её Горнорудного дивизиона начали в промышленном режиме использовать экзоскелеты.

Источник изображения: «Росатом».

В них облачаются рабочие, трудящиеся на производстве растворов нитрита натрия. Как гласит сообщение пресс-службы «Росатома», благодаря этим агрегатам примерно на 70% снижается статическая и динамическая нагрузка на позвоночник и суставы — всю эту нагрузку берут на себя силовые элементы экзоскелета. Как следствие, у рабочих снижается утомляемость, повышается производительность и внимательность при выполнении операций производственного цикла.

реклама

Понятно, что в идеале бы все физически требовательные производственные операции делегировать роботам, например, андроидам, как это сейчас активно происходит на японских и американских автомобильных заводах, но пока что и вышеупомянутая полумера вполне сгодится.

#россия #технологии #экономика #техника #промышленность #наука #«росатом»
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Warcraft против Warhammer – где заканчивается вдохновение и начинается плагиат
10 лучших фильмов о космосе, которые не уступают «Интерстеллару»
Битва за трон: Olden Era против Heroes V
10 оптимальных процессоров для игровых ПК, которые можно купить на «Авито» за копейки в 2026 году
Лучшие комедийные фильмы в жанре пародий
Ковбои, роботы и космос: 7 фильмов, где вестерн переплетается с фантастикой
Почему современные игры не радуют — парадокс мощного железа и скромных эмоций
Ржавые корабли и далекие планеты — 8 фильмов в жанре космической фантастики из 90-х
Фотореалистичные сцены из снимков: как гауссов сплэтинг меняет 3D‑графику
Водянка с 3D дисплеем Thermalright Wonder Vision 360: обзор и как справляется с Ryzen 9 9950X3D
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter