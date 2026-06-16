Конкретно в данном случае — на АО «Хиагда» Горнорудного дивизиона госкорпорации.

Как идея экзоскелеты существуют уже несколько десятилетий, а как оборудование в научно-фантастических произведениях — и того дольше. Из-за своей запредельной дороговизны их применение пока даже близко невозможно назвать широким, но процесс потихоньку идёт: так, госкорпорация «Росатом» сообщила о том, что на АО «Хиагда» её Горнорудного дивизиона начали в промышленном режиме использовать экзоскелеты.

Источник изображения: «Росатом».

В них облачаются рабочие, трудящиеся на производстве растворов нитрита натрия. Как гласит сообщение пресс-службы «Росатома», благодаря этим агрегатам примерно на 70% снижается статическая и динамическая нагрузка на позвоночник и суставы — всю эту нагрузку берут на себя силовые элементы экзоскелета. Как следствие, у рабочих снижается утомляемость, повышается производительность и внимательность при выполнении операций производственного цикла.

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Понятно, что в идеале бы все физически требовательные производственные операции делегировать роботам, например, андроидам, как это сейчас активно происходит на японских и американских автомобильных заводах, но пока что и вышеупомянутая полумера вполне сгодится.