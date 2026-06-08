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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Нижнем Новгороде планируют до конца года собрать 30 000 автомобилей Volga
Реализовать из них рассчитывают до 27 000 единиц.
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Все три модели автомобилей возрождённого бренда Volga уже давно известны, в этом месяце начнутся их официальные продажи, ну а на минувших выходных руководство бренда поделилось производственными планами на остаток текущего года.

Так, глава бренда Volga Татьяна Фадеева в комментарии изданию «Российская газета» сообщила о том, что предприятие «Производство легковых автомобилей» (ПЛА, бывший завод Volkswagen) намерено в этом году выпустить порядка 30 000 автомобилей, причём первые полторы тысячи машин уже сошли с конвейера и готовы к старту продаж.

Источник изображения: VOLGA.

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Что до объёмов реализации новых «Волг», то ожидания у руководства бренда скромные: до конца года рассчитывают продать около 25—27 тысяч машин.

Напомним, что на текущем историческом этапе автомобили Volga являются перелицованными и адаптированными под российский климат машинами бренда Geely. Так, в основу модели Volga C50 лёг седан Geely Preface, кроссовер K40 в своей сути является Geely Atlas, ну а кроссовер K50 — это всеми обожаемый Geely Monjaro.

Старт продаж — 19 июня. Машины по причинам, требующим серьёзнейших объяснений, будут лишь незначительно дешевле своих аналогов от Geely: так, за C50 просят от 2,899 млн рублей, за K40 — от 2,749 млн рублей, ну и за K50 — от 4,199 млн рублей. В зависимости, естественно, от комплектации. За такие деньги, конечно, их судьба на отечественном рынке, в отрыве от таксопарков, пока остаётся открытой.

#россия #китай #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #geely #volga
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