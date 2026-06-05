В автолюбительской среде к автоматическим трансмиссиям вариаторного типа отношение весьма неоднозначное, но реальность такова, что именно их появление сделало «автоматы» без преувеличения «народными» и возможными к установке даже на машины сверхбюджетного ценового сегмента. Например, на Lada Granta. Как сообщил сегодня главред журнала «За рулём» Максим Кадаков со ссылкой на комментарии представителей «АвтоВАЗа», с первой половины следующего года на Lada Granta начнут устанавливать вариаторы фирмы WLY, которые уже давно активно ставятся на старшие модели линейки Lada.
Задержка во внедрении вариатора конкретно на Lada Granta связана с трудностями его размещения в подкапотном пространстве данного автомобиля. Как отметили на «АвтоВАЗе», чтобы новая «коробка» влезла в своё место, инженерам завода пришлось не только изменить кузовные элементы «Гранты», но и внести адаптации в саму трансмиссию.
Оснащаться вариатором будет версия Lada Granta с 90-сильным двигателем. Почему именно так, не вполне понятно.
Насколько дороже будет такая Granta в сравнении с аналогичной комплектацией, но с «механикой», пока не уточняется.