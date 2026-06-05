Инженерам «АвтоВАЗа» пришлось хорошенько поработать, чтобы реализовать эту задачу.

В автолюбительской среде к автоматическим трансмиссиям вариаторного типа отношение весьма неоднозначное, но реальность такова, что именно их появление сделало «автоматы» без преувеличения «народными» и возможными к установке даже на машины сверхбюджетного ценового сегмента. Например, на Lada Granta. Как сообщил сегодня главред журнала «За рулём» Максим Кадаков со ссылкой на комментарии представителей «АвтоВАЗа», с первой половины следующего года на Lada Granta начнут устанавливать вариаторы фирмы WLY, которые уже давно активно ставятся на старшие модели линейки Lada.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Задержка во внедрении вариатора конкретно на Lada Granta связана с трудностями его размещения в подкапотном пространстве данного автомобиля. Как отметили на «АвтоВАЗе», чтобы новая «коробка» влезла в своё место, инженерам завода пришлось не только изменить кузовные элементы «Гранты», но и внести адаптации в саму трансмиссию.

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Оснащаться вариатором будет версия Lada Granta с 90-сильным двигателем. Почему именно так, не вполне понятно.

Насколько дороже будет такая Granta в сравнении с аналогичной комплектацией, но с «механикой», пока не уточняется.