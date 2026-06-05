Росавиация выдала сертификат типа на данный самолёт.

Если вы внимательно следите за отечественным гражданским авиастроением, то тот факт, что именно Ил-114-300 стал первым самолётом, который получил сертификат типа и, соответственно, разрешение на начало серийного производства, не стал для вас сюрпризом. Именно этот лайнер первым из трёх главных надежд российского гражданского авиапрома начал проходить испытания, и естественно, что он их первым и закончил.

И вот сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) глава Росавиации Дмитрий Ядров вручил руководителю входящего в состав Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) АО «Ил» Даниилу Бренерману обновлённый сертификат типа на самолёт Ил-114 вместе с его модификацией Ил-114-300.

Источник изображения: Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

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Напомним, что Ил-114-300 это региональный самолёт пассажировместимостью 66 человек, рассчитанный на дальность полёта до 1 450 километров. Проще говоря, основная задача, поставленная перед этим лайнером — это обеспечение транспортной связности регионов внутри России. По плану, масштаб производства Ил-114-300 в России составит от 6 до 12 единиц в год в зависимости от запроса отрасли.

Что до двух остальных надежд российской гражданской авиации — SJ-100 и МС-21, то первый завершит сертификацию до конца текущего года, а второй — в 2027 году. Ранее предполагалось, что и МС-21 тоже в серийном исполнении взмоет в небо уже в этом году, но, как оно постоянно происходит конкретно с этим самолётом, в план в очередной раз пришлось внести корректировки.