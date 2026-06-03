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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ОАК заявили о готовности выпускать от 6 до 12 самолётов Ил-114-300 в год
Больше, по всей видимости, внутреннему российскому рынку не требуется.
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Из трёх главных надежд возрождения отечественной гражданской авиации — МС-21, SJ-100 и Ил-114-300 — именно последний завершит все испытания и поднимется в воздух с пассажирами первым, поэтому ему начинает уделяться всё больше внимания в прессе. Так, в рамках интервью агентству ТАСС глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха упомянул производственные мощности отечественных авиазаводов в отношении Ил-114-300.

Источник изображения: Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

По словам руководителя ОАК, предприятия корпорации, по плану, могут производить от 6 до 12 единиц данных самолётов ежегодно — в зависимости от уровня спроса. В масштабах глобального гражданского авиастроения эти значения, конечно, просто теряются, но для внутреннего российского рынка авиаперевозок этого, видимо, более чем достаточно.

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Напомним, что Ил-114-300 позиционируется как региональный лайнер, призванный в том числе обеспечить транспортную связность удалённых локаций. Преимущественно, естественно, сибирских. Самолёт уже прошёл львиную долю сертификационных испытаний и потихоньку готовится к серийному производству.

#россия #экономика #авиация #промышленность #гражданская авиация #авиастроение #ил-114-300
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