Теперь очередь непосредственно самолёта SJ-100, который эти двигатели будут приводить в движение.

Поскольку в авиации, тем более гражданской, всё должно быть сверхнадёжно, то и процесс сертификации новых агрегатов и конечных самолётов изрядно затягивается. В частности, только сегодня госкорпорация «Ростех» отрапортовала о прохождении современным отечественным авиадвигателем ПД-8 всех сертификационных испытаний.

Как отметили в пресс-службе «Ростеха», в общей сложности двигатели, участвовавшие в испытаниях, отработали свыше 6 500 часов и прошли самые суровые тесты, среди которых проверка в условиях обледенения, сохранение работоспособности при попадании птиц, а также беспроблемные взлёт и посадка в условиях шквального града.

Напомним, что ПД-8 станет пламенным сердцем импортозамещённого лайнера SJ-100. В перспективе эти силовые агрегаты также планируется устанавливать на самолёты-амфибии Бе-200 в рамках их ремоторизации. Ну а какое отдалённое будущее уготовано этим двигателям, пока можно только с умным видом рассуждать.

Что до SJ-100, то его сертификация должна завершиться до конца текущего года. Примерно тогда же начнутся его серийные поставки заказчикам. А вот вторая главная надежда отечественного гражданского автопрома «подкачала»: МС-21 начнут серийно производить только в следующем году, хотя изначально планировалось сделать это примерно в то же время, что и SJ-100. Так что, увы, текущий год всё-таки не станет поворотным для российской гражданской авиации.