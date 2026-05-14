Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Ростех» сообщил о прохождении авиадвигателем ПД-8 всех сертификационных испытаний
Теперь очередь непосредственно самолёта SJ-100, который эти двигатели будут приводить в движение.

Поскольку в авиации, тем более гражданской, всё должно быть сверхнадёжно, то и процесс сертификации новых агрегатов и конечных самолётов изрядно затягивается. В частности, только сегодня госкорпорация «Ростех» отрапортовала о прохождении современным отечественным авиадвигателем ПД-8 всех сертификационных испытаний.

Источник изображения: Объединённая авиастроительная корпорация.

Как отметили в пресс-службе «Ростеха», в общей сложности двигатели, участвовавшие в испытаниях, отработали свыше 6 500 часов и прошли самые суровые тесты, среди которых проверка в условиях обледенения, сохранение работоспособности при попадании птиц, а также беспроблемные взлёт и посадка в условиях шквального града.

Напомним, что ПД-8 станет пламенным сердцем импортозамещённого лайнера SJ-100. В перспективе эти силовые агрегаты также планируется устанавливать на самолёты-амфибии Бе-200 в рамках их ремоторизации. Ну а какое отдалённое будущее уготовано этим двигателям, пока можно только с умным видом рассуждать.

Что до SJ-100, то его сертификация должна завершиться до конца текущего года. Примерно тогда же начнутся его серийные поставки заказчикам. А вот вторая главная надежда отечественного гражданского автопрома «подкачала»: МС-21 начнут серийно производить только в следующем году, хотя изначально планировалось сделать это примерно в то же время, что и SJ-100. Так что, увы, текущий год всё-таки не станет поворотным для российской гражданской авиации.

#россия #экономика #авиация #промышленность #авиастроение #гражданская авиация #двигатели #sj-100 #пд-8 #авиадвигатели
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Субъективный обзор новых фильмов «Достать стволы», «Кали» и «Акулы в Париже»
Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
«Повелитель пустыни»: исторический фильм, который мог бы стать хорошим (субъективное мнение)
Установка игры «2048» на Linux и FreeBSD и тестирование в экстремальных условиях
Почему PlayStation 6 станет главным двигателем игровой индустрии в ближайшее десятилетие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter