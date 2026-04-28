Помогли в этом космические разработки в области питания ещё 1960-х — 1970-х годов.

Срок годности стандартного хлеба из самой обычной булочной критически зависит от условий хранения. На условной полке или в ящике он быстро заплесневеет, а в холодильнике и уж тем более в морозильнике может легко храниться неделями практически без потери вкусовых качеств. Впрочем, на фоне новой рецептуры, разработанной Минобороны России совместно со специалистами отдела космического питания, это всё несерьёзно.

Источник изображения: ChatGPT.

Как сообщил руководитель соответствующего отдела НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников, на основе хлеба для космонавтов, рецептура которого была разработана ещё в 60-х — 70-х годах прошлого столетия, был создан новый хлеб, способный храниться два года.

По словам Ведерникова, данный хлеб со сверхдолгим сроком хранения призван заменить собой галеты, которые, напомним, широко применяются при комплектовании индивидуальных рационов питания (ИРП, «сухпаев»).

В детали Ведерников не вдаётся, поэтому на текущем этапе не вполне понятно, при каких условиях данный хлеб способен храниться два года и в каком, образно говоря, агрегатном состоянии он проходил испытания. Если в виде сухаря или наглухо заизолированного от внешней среды куска, то многое бы прояснилось.