И такое ощущение, что этот рынок так и будет расти. Пока по естественным причинам не уйдёт в историю.

Не секрет, что в 2022 году российский автомобильный рынок изменился на «до» и «после». Привычные автобренды ушли, причём, в ряде случаев с помпой и громко хлопнув дверью, о чём впредь никогда не стоит забывать, а на их место с большим удовольствием и искренним желанием работать пришли буквально десятки китайских и китайско-российских брендов, в которых автолюбитель-обыватель до сих пор не может разобраться.

В такой реальности вполне естественно, что растёт вторичный рынок автомобилей, когда за вполне вменяемые деньги можно приобрести машину привычного бренда с пробегом, равным примерно одной трети от общего ресурса автомобиля. Огромное количество автолюбителей предпочитают именно такой метод вместо покупки нового «китайца», и вот, как передают «Ведомости» со ссылкой на сведения агентства «Автостат», в I квартале текущего года в России было продано 1,34 млн автомобилей с пробегом.

Источник изображения: ChatGPT.

Рост по сравнению с I кварталом 2025 года составил 6%, а в целом такой результат является рекордным для отечественного рынка за последние двенадцать лет — с 2014 года.

Лидером вторичного рынка в России остаётся Lada, отличающаяся запредельной ликвидностью: из 1,34 миллионов проданных за три месяца машин на продукцию «АвтоВАЗа» приходится без малого 202 тысячи штук. На втором месте разместилась обожаемая российскими автомобилистами Toyota с 84 тысячами машин, на третьем — Kia с почти 50 тысячами машин.

В среднем стоимость автомобиля с пробегом в России составляет порядка 1,21 млн рублей. Для сравнения, средневзвешенная стоимость нового автомобиля в стране, по данным на начало года, составляла 3,5 миллиона рублей. Что, как вы понимаете, совершенно запредельная сумма, учитывая средний уровень реальных доходов населения.