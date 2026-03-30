Ещё один обязательный этап сертификации позади.

Несмотря на свой исторический рекорд по объёмам выпавшего снега, климатическая зима в этом году в России была очень короткой, поэтому авиаторы подсуетились и провели «ледяные» испытания трёх главных надежд отечественной гражданской авиации — МС-21, SJ-100 и Ил-114-300 — практически одновременно. И вот сегодня Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) отчиталась о завершении испытаний этих лайнеров в условиях естественного обледенения.

Как отметили в пресс-службе ОАК, полёты всех трёх самолётов выполнялись в течение 18 дней — с 12 по 30 марта — из международного аэропорта Архангельска. К моменту публикации заметки испытательные МС-21 и SJ-100 уже вернулись на аэродром подмосковного Жуковского, а Ил-114-300 вскоре проследует за ними.

Лайнер SJ-100 прошёл 9 полётов, Ил-114-300 — 8, а МС-21 — 6. Каждый полёт проходил от четырёх до семи часов и территориально проводился над побережьем Белого моря, около Кольского полуострова и неподалёку от города Нарьян-Мар.

Смысл таких испытаний в том, чтобы убедиться в устойчивости сертифицируемых самолётов к образованию льда и функциональности противообледенительных систем. Наземные и искусственные испытания должного эффекта не дают, поэтому самолёты в обязательном порядке испытывают в реальных, естественных условиях.

Напоминаем, что все три самолёта-героя данной заметки в этом году завершат испытания и начнут поставляться заказчикам: Ил-114-300 чуть раньше, а МС-21 и SJ-100 — только к концу года. Таким образом, 2026-й станет поворотным годом в истории российской гражданской авиации, и если повезёт, то условно в декабре можно будет слетать куда-нибудь на новеньком отечественном лайнере. Полагаем, желающих первое время будет хоть отбавляй.