Судя по тому, что в лидерах Москва, ключевой фактор безопасного движения — вездесущий «Большой брат».

Текущий календарный год стремительно закругляется, города начинают украшать на новогодний мотив, а это значит, что различные организации потихоньку подводят итоги. Вот и Всероссийский союз страховщиков, на статистику которого сегодня сослалось издание «Известия», сообщил, что с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года в России на пять процентных пунктов — до 39,6% — увеличилось количество водителей, имеющих максимальную скидку по ОСАГО.

Естественно, статистика неравномерна по регионам. Регионами с самыми аккуратными и безаварийными водителями являются те, в которых культура вождения прививается за счёт вездесущих камер наблюдения. Так, в Москве минимальный коэффициент бонус-малус (КБМ) имеют 51,7% активных автовладельцев, в Санкт-Петербурге — 49,8%, и в Пермском крае 47,7%.

Антирекорд продолжает удерживать Дагестан, в котором культура вождения и уровень подготовки водителей по целому ряду причин, описывать которые мы в данном материале не будем, столь низки, что лишь 7,6% зарегистрированных в регионе автовладельцев имеют максимальную скидку по ОСАГО за безаварийную езду.

Минимальным в России на данный момент является КБМ, равный 0,46. Добиться его можно, если 10 лет подряд оформлять ОСАГО и при этом либо не попадать в аварии с привлечением страховой компании вовсе, либо не становясь виновником оных. Проще говоря, если вы 10 лет подряд катаетесь без серьёзных аварий (поцарапанная машина и разъезд с другим водителем по договорённости не считаются), то на 11-й год сможете оформить полис ОСАГО менее чем за половину — за 46% — от его базовой стоимости.