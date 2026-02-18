Для регионального лайнера такое испытание является обязательным.

В начале прошлой недели региональный лайнер Ил-114-300 прибыл в Якутск для прохождения испытаний в условиях экстремально низких температур. На момент прибытия температура в регионе была недостаточно «экстремальной», поэтому испытатели дождались похолодания, и вот, сегодня Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) отрапортовала о завершении «морозного» испытания.

Источник изображения: Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

Испытания проходили при температурах до -45 градусов по Цельсию, и их целью было «вымораживание» самолёта с целью последующей проверки работоспособности его ключевых систем. Испытатели проверили, как при таком холоде запускаются двигатели, как работает противооблединительная система и кондиционирование воздуха, а также как открываются/закрываются двери и аварийные выходы.

Естественно, в условиях экстремального холода было проведено несколько испытательных полётов. Нареканий к самолёту и его системам у лётчиков-испытателей не возникло, всё прошло штатно.

Следует понимать, что Ил-114-300 призван улучшить транспортную доступность отдалённых регионов России, поэтому требование к тому, чтобы он безукоризненно функционировал в любых погодных условиях, в том числе близких к арктическим, полностью обосновано.