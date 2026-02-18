Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Jeep планирует вернуть двигатель V8 на модель Grand Cherokee
Последнее время на эти автомобили устанавливаются двигатели меньшего объёма и мощности.

Так уж сложилось, что американское автомобилестроение прочно ассоциируется с большими «тачками», под капотом которых разместились столь же мощные, сколь прожорливые и неэффективные 8-цилиндровые V-образные (V8) атмосферные двигатели. В рамках следования экологической повестке американские производители стали уменьшать свои аппетиты и оснащать автомобили, в том числе культовых моделей, менее объёмными двигателями.

Источник изображения: Jeep / FCA US, LLC (Stellantis North America).

В частности, даже дорогостоящие автомобили типа культовых Jeep Grand Cherokee, которые американцы используют в том числе для перевозки прогулочных катеров и домов на колёсах, последнее время оснащаются двигателями V-образными или рядными 6-цилиндровыми моторами.

Но сейчас тренд пошёл в обратном направлении, и вот, как сообщает издание The Drive, компания Jeep вернёт под капот своих кроссоверов Grand Cherokee двигатели V8 на фоне запроса со стороны потребителей.

О каком конкретно двигателе идёт речь, не уточняется но ранее, напомним, на «Черокезы» устанавливались исполинские 8-цилиндровые атмосферные двигатели Hemi объёмом 5,7 литра, развивающие мощность до 360 л. с, и объёмом 6,4 литра мощностью 468 л. с. Такие силовые агрегаты отличались превосходной тяговитостью, но вот о расходе топлива говорить лучше не стоит.

Достаточно лишь помнить, что чем больше двигатель, тем больше энергии ему необходимо затрачивать «впустую» для преодоления собственного внутреннего сопротивления деталей и механизмов. По этой причине за пределами США автомобилестроители стараются переходить на высокофорсированные за счёт турбокомпрессоров двухлитровые «пакеты сока»: они и мощность приличную при необходимости развивают, и отличаются низким расходом топлива при размеренной езде.

#сша #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #jeep #jeep grand cherokee
