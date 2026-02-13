Иранский спутник был запущен вчера вместе с российским метеоспутником.

Вчера днём с космодрома «Байконур» впервые почти за три года состоялся запуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Протон-М». Согласно комментарию госкорпорации «Роскосмос», ракета вывела на геостационарную орбиту отечественный метеорологический спутник «Электро-Л» №5, однако те, кто интересуются космической техникой, сразу заподозрили неладное, отметив, что для одинокого метеоспутника «Протон-М» — это слишком большой и дорогой «транспортник».

Источник изображения: «Роскосмос».

Разрешило эту загадку агентство ТАСС, сославшееся на комментарий иранской гостелерадиокомпании IRIB. Согласно её комментарию, вчера с «Байконура» ракета-носитель «Протон-М» вывела на геостационарную орбиту иранский телекоммуникационный спутник «Джам-е Джам-1».

Как уточняется, это первый для Ирана телекоммуникационный спутник, который будет «висеть» на геостационарной орбите. С его помощью в Исламской республике будет активнее развиваться телерадиовещание.

А вот почему эта информация стала достоянием общественности только благодаря иранским СМИ, и по какой причине «Роскосмос» об этом не обмолвился, это пока вопросы, оставленные без ответов.