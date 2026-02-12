Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Российский метеоспутник «Электро-Л» №5 выведен сегодня на геостационарную орбиту
Спутник будет «висеть» над Землёй на высоте 35 тысяч километров.

Спутники разного назначения по своему принципу работы должны располагаться на разных орбитах относительно Земли. Если это спутники широкополосной связи, то им нужно быть как можно ниже, дабы сократить задержку при передаче сигнала, а если это метеорологические спутники, то им нужно, образно говоря, «висеть» над Землёй, следуя за ней со скоростью её вращения.

Для этого служит так называемая геостационарная орбита, расположенная на высоте порядка 35 тысяч километров. И сегодня на неё был выведен пятый российский метеорологический спутник «Электро-Л». Запуск осуществлялся с космодрома «Байконур», а в качестве носителя использовалась тяжёлая ракета «Протон-М».

Может быть интересно

Источник изображения: «Роскосмос».

Как сообщила госкорпорация «Роскосмос», непосредственно запуск ракеты-носителя со спутником на борту был произведён в 11:52 по московскому времени, однако на достижение геостационарной орбиты потребовалось ещё свыше 6,5 часов.

Метеоспутники «Электро-Л» служат не только для более точного прогнозирования погоды с целью упрощения работы целой мириады связанных с ней служб, но и для изучения состояния мирового океана, ионосферы и магнитного поля Земли, а также мониторинга климата и его изменений.

#россия #техника #космос #наука #спутники #«роскосмос»
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

lighteon
20:46
У 6.18 ядра только GCN2.0 из коробки поддерживается, GCN1.0 - нет, не поддерживается
Linux 6.18 RadeonSI против Linux 6.19 RADV на примере Radeon HD 7770 1 Гб
Китя.
20:27
Протестировали игру Resident Evil Requiem в 4К в нативе с лучами 5090 выдает всего около 60fрs. а RX 9070XT в 4К нативе выдаст от силы 25fрs. а с лучами 5fрs. а генераций у нее тю-тю. Ссылка по зыркат...
Ещё один обладатель RX 9070 XT от Sapphire столкнулся с расплавлением 16-контактного разъёма питания
Bromka
20:03
Серовчик 225-й, был у меня когда то) это мотик такой всмысле)
Обзор аниме «Постапокалиптическое путешествие» – успокаивающая повседневность с привкусом видеоигр
artemuss1990
20:01
Весь ряд контактов погорел. Это говорит только о том, что они просто не рассчитаны даже на 10а. Надо раздвигать и увеличивать сечение контактов. Когда же до этих дурней дойдет
Ещё один обладатель RX 9070 XT от Sapphire столкнулся с расплавлением 16-контактного разъёма питания
Константин Балякин
19:41
Ну хватит уже васюта откапывать и насиловать труп мылосральни 3. Или ты просто некрофил?
Избавляемся от «мыла» на PlayStation 3 — чистим картинку подручными средствами
Китя.
19:36
Cкоро выйдет видеокарта Nvidia Tiтan c 64gb видео памятью с потреблением в 1200вт.
Флагман линейки Intel Core Ultra 400K получит 52 ядра и пиковую мощность 700 Вт
lighteon
19:31
Да, ее меньше при использовании Vulkan - 768 Мб вместо 1024, при прямом использовании dx11 доступно все 1024 Мб Хотя результат в Windows 10 не далеко ушел...
Linux 6.18 RadeonSI против Linux 6.19 RADV на примере Radeon HD 7770 1 Гб
lighteon
19:16
В обоих случаях был RADV, только на 6.18 он включался через прописывание в строчку инициализации ядра "radeon.si_support=0, amdgpu.si_support=1", прежде чем обновить ядро эта строчка была убрана и gru...
Linux 6.18 RadeonSI против Linux 6.19 RADV на примере Radeon HD 7770 1 Гб
Def
17:41
Он пока только дилдаками с подогревом обложился.
Серверы Escape from Tarkov и сайт игры стали недоступны для игроков из России
Виталий Крюков
17:37
макс (странно, что название не русское, может, как раз потому что здесь имеют место быть происки империалистов?)... бесплатный сыр в мышеловке, навязанный всем...а все остальное вдруг (!) стало опасны...
В Роскомнадзоре подтвердили ограничение работы мессенджера Telegram
