Спутник будет «висеть» над Землёй на высоте 35 тысяч километров.

Спутники разного назначения по своему принципу работы должны располагаться на разных орбитах относительно Земли. Если это спутники широкополосной связи, то им нужно быть как можно ниже, дабы сократить задержку при передаче сигнала, а если это метеорологические спутники, то им нужно, образно говоря, «висеть» над Землёй, следуя за ней со скоростью её вращения.

Для этого служит так называемая геостационарная орбита, расположенная на высоте порядка 35 тысяч километров. И сегодня на неё был выведен пятый российский метеорологический спутник «Электро-Л». Запуск осуществлялся с космодрома «Байконур», а в качестве носителя использовалась тяжёлая ракета «Протон-М».

Может быть интересно

Источник изображения: «Роскосмос».

Как сообщила госкорпорация «Роскосмос», непосредственно запуск ракеты-носителя со спутником на борту был произведён в 11:52 по московскому времени, однако на достижение геостационарной орбиты потребовалось ещё свыше 6,5 часов.

Метеоспутники «Электро-Л» служат не только для более точного прогнозирования погоды с целью упрощения работы целой мириады связанных с ней служб, но и для изучения состояния мирового океана, ионосферы и магнитного поля Земли, а также мониторинга климата и его изменений.