Сургут постепенно превращается в столицу холодных испытаний продукции отечественного автопрома.

Как вы прекрасно знаете, одним из главных (помимо непомерно высокой цены, конечно же) критериев скептицизма российских автолюбителей в отношении электромобилей является неуверенность в их устойчивости к суровым отечественным климатическим условиям, актуальным практически для всей территории России, кроме самых южных приморских регионов.

Источник изображения: АО «Кама».

С такими вводными данными отечественный стартап «Кама» разработал электромобиль «Атом» и даже потихоньку готовится к скорому началу его продаж. Насколько этот проект окажется успешным или нет, покажет статистика за первый же месяц продаж, ну а пока «Кама» продолжает проводить испытания своего детища. На сей раз — на устойчивость к морозам. Испытания проходили в течение двух недель в Сургуте, и сегодня в Сети появилось соответствующее видео.

Как утверждает разработчик электромобиля, все его системы, включая аккумуляторную батарею, климат-контроль, отопление и распашные двери, отработали «без существенных замечаний» в ходе 1500 километров испытательных поездок при температуре 40 градусов ниже нуля. Что создатели «Атома» скрывают под фразой «без существенных замечаний», впрочем, пока остаётся загадкой, и главное, чтобы разгадывать её не пришлось первым покупателям данного электрокара.

За «Атом» просят 3,9 млн рублей без государственной субсидии и 2,98 млн — с субсидией. Насколько это справедливо для российского авто, вопрос даже не дискуссионный: как мы уже отметили выше, рынок расставит всё по своим местам. Продажи электромобилей в России остаются на уровне статистической погрешности, и если исключить применение неэкономических мер воздействия со стороны государства, то без революции в электромобилестроении, благодаря чему они станут стоить хотя бы как традиционные автомобили, а желательно даже дешевле, пока никаких предпосылок для изменения ситуации не наблюдается.