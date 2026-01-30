Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Продажи российского электромобиля «Атом» планируют начать в апреле этого года
Об этом журналистам сообщил руководитель АО «Кама». Но весьма неуверенно.

Начало продаж отечественного электромобиля «Атом» запланировано на апрель этого года. По крайней мере, об этом, пусть и неуверенно, со словами «наверное», сообщил Алексадр Костылев, коммерческий директор АО «Кама», разработавшего и производящего данную машину.

Может быть интересно

Источник изображения: «Атом» / АО «Кама».

По словам Костылева, первую партию электромобилей получат те, кто оформили на них предзаказы ещё в 2023 году, а также таксопарки, сервисы каршеринга, официальные дилеры и другие партнёры. Физические лица смогут приобрести «Атом» только через «онлайн», после чего машину доставят к указанному адресу.

К слову, стоимость «Атома», несмотря на его позиционирование как «народного» электромобиля, совсем не «народная». Согласно комментарию коммерческого директора «Камы», для закрытой группы предварительного заказа стоимость электрокара составляет 3,9 млн рублей, а в лизинг или в кредит благодаря государственной субсидии конечная стоимость снизится, опять же, до совсем не народных 2,975 миллиона рублей.

Дождёмся, конечно, цен на серийные общедоступные машины, но с прогнозами лучше быть пессимистом — тогда и расстраиваться не придётся.

#россия #техника #экономика #автомобили #электромобили #промышленность #наука #транспорт #«атом» #«кама»
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем максимально выгодный игровой компьютер зимой 2026 года в условиях заоблачных цен на ОЗУ
10
Steam Machines или Gabecube — в чем уникальная особенность устройства Valve
3
Апгрейд офисной связки до околоигровой
51
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
3

Сейчас обсуждают

_ErOp_
18:26
запах будет бомбезный. Вы лучше варежку попробуйте постирать, не надо начинать с носка...
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
ChatoBOT
18:09
Cовсем дядюшка Зю со компашкой своей умишком тронулись, видать.
РИА Новости: Депутаты от КПРФ предложили запретить блокировку соцсетей и мессенджеров
Comandante
17:41
Не обращайте внимание, Ирэн здесь для набивания бессмысленных 15 рублёвых комментариев и срача. Как вы могли заметить она ничего умного и полезного не пишет, а только свою погань.
Апгрейд офисной связки до околоигровой
lighteon
17:16
А мне кто-то что-то возражал?) Обзор про мою стрим машину, которая отработала один стрим на новогодний праздниках. Нет никаких предложений, это просто история, не больше. Разумист пришел в комментарии...
Апгрейд офисной связки до околоигровой
IRanPast
17:13
Это очень жалкая попытка оправдать свою неправоту )))
Апгрейд офисной связки до околоигровой
DTS
17:11
Похоже у него паранойя, если кто-то ему что-то возразил на сайте, то он сразу его записывает в "твинки".
Апгрейд офисной связки до околоигровой
dimkahon
16:43
Ога идеальный комп из б\у гавна и палок... проезд, жилье, одежду, хавчик тоже из этой суммы оплачивал? Или мамочка сыночке-корзиночке помогала? Не свисти мне тут, что значит на хотелки зарабатывать, с...
Апгрейд офисной связки до околоигровой
lighteon
16:41
Исповедь давно закончена. Я вас понял, не нужно продолжать (:
Апгрейд офисной связки до околоигровой
IRanPast
16:40
Колготки стрелочница заштопай. Свободна баба, а от мозгов так на всю жизнь
Апгрейд офисной связки до околоигровой
lighteon
16:38
Самокритично, однако. Бывает...
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter