Об этом журналистам сообщил руководитель АО «Кама». Но весьма неуверенно.

Начало продаж отечественного электромобиля «Атом» запланировано на апрель этого года. По крайней мере, об этом, пусть и неуверенно, со словами «наверное», сообщил Алексадр Костылев, коммерческий директор АО «Кама», разработавшего и производящего данную машину.

Источник изображения: «Атом» / АО «Кама».

По словам Костылева, первую партию электромобилей получат те, кто оформили на них предзаказы ещё в 2023 году, а также таксопарки, сервисы каршеринга, официальные дилеры и другие партнёры. Физические лица смогут приобрести «Атом» только через «онлайн», после чего машину доставят к указанному адресу.

К слову, стоимость «Атома», несмотря на его позиционирование как «народного» электромобиля, совсем не «народная». Согласно комментарию коммерческого директора «Камы», для закрытой группы предварительного заказа стоимость электрокара составляет 3,9 млн рублей, а в лизинг или в кредит благодаря государственной субсидии конечная стоимость снизится, опять же, до совсем не народных 2,975 миллиона рублей.

Дождёмся, конечно, цен на серийные общедоступные машины, но с прогнозами лучше быть пессимистом — тогда и расстраиваться не придётся.