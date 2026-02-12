Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Энгельсе наладили производство железнодорожных цистерн
На Энгельсском заводе металлоконструкций.

Если говорить о наземных видах транспорта, то самым экономически эффективным из них будет железнодорожный: по старой доброй «железке» можно перевозить колоссальные массы грузов, расходуя при этом адекватные задаче объёмы энергии. Поэтому железнодорожный транспорт в России, переживающей сейчас новый виток индустриального подъёма, необходимо развивать, причём ударными темпами.

Может быть интересно

Источник изображения: «Саратов 24».

И вот, в частности, на Энгельсском заводе металлоконструкций, расположенном в городе Энгельс Саратовской области, сообщили об освоении производства железнодорожных цистерн. Для этой задачи на предприятии была запущена новая производственная линия.

Как уточняет производитель, железнодорожные цистерны активно используются в широкой сфере народного хозяйства: от аграрного сектора до нефтегазового комплекса.

В общей сложности на Энгельсском заводе металлоконструкций трудятся две тысячи рабочих. Производственные мощности предприятия будут расширяться, а в его номенклатуре с течением времени будет появляться новая продукция.

#россия #экономика #промышленность #транспорт
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 3
18
Избавляемся от «мыла» на PlayStation 3 — чистим картинку подручными средствами
5
«Голосовой помощник» — сумасшедший ИИ в теле матрёшки (обзор фильма)
1
Обзор SSD-накопителей NVMe M.2 MSI Spatium M470 Pro и Spatium M480 Pro объемом 1 ТБ
3
Обзор аниме «Постапокалиптическое путешествие» – успокаивающая повседневность с привкусом видеоигр
7
Linux 6.18 RadeonSI против Linux 6.19 RADV на примере Radeon HD 7770 1 Гб
12
Pixel World – полноценная 3D игра прямо в Telegram c NFT-оружием и предметами: полный обзор
1

Сейчас обсуждают

Dentarg
23:46
Гугл нашёл autorun.sys?
Пользователи браузера Google Chrome на Windows смогут настроить его автозапуск при загрузке системы
Роман Кудлай
23:44
Почему у этого автора любая статья сводится к хейту и обидам не всех? Почему он так и не смог освоить скриншоты? Как вообще человек (а человек ли?), не заботящийся о сотнях своих читателей, может гов...
Пытаюсь начать разработку нового проекта и размышляю о несостоятельности Open-Source. Часть 2
Китя.
23:38
Да не лучше на твоей сборке Ryzen 5600 и RX6600 в игру гамать на максе The Outer Worlds 2. С офигенным кадрами это 2-3fрs. Зато четкий натив ода. Что молчишь шнырь правда глазки режет.
Ещё один обладатель RX 9070 XT от Sapphire столкнулся с расплавлением 16-контактного разъёма питания
Роман Кудлай
23:37
Чел, неосиоивший гит и flatpak.... Пишущий код уровня школьника и презирающий стандарты..... Пытающийся сделать из Linux Windows дистрибутив..... Максимально токсичный и неприслушивающийся к критике.....
Пытаюсь начать разработку нового проекта и размышляю о несостоятельности Open-Source
Avenger
23:33
Иди к берниганчику.там как раз вдвоем на его четком моне 60 герц порежетесь с длсс лучше натива)))
Ещё один обладатель RX 9070 XT от Sapphire столкнулся с расплавлением 16-контактного разъёма питания
Китя.
23:32
Иди пасися.
Ещё один обладатель RX 9070 XT от Sapphire столкнулся с расплавлением 16-контактного разъёма питания
Avenger
23:32
Потому что ты видно не насосал еще на тачку.дедовский ваз у тебя и его все видели ранее тут.и фото диджея что ты за свои выдавал.ты конченый пи бол сайта.В общем не интересен ты никому .кроме своего ...
Ещё один обладатель RX 9070 XT от Sapphire столкнулся с расплавлением 16-контактного разъёма питания
Китя.
23:31
Фантазер зачем мне авто дешевле видео карты.
Ещё один обладатель RX 9070 XT от Sapphire столкнулся с расплавлением 16-контактного разъёма питания
Avenger
23:30
Тебе ли говорить про голодранца.Скуф с выдуманной 4090.Ну а твой таз 2104 тут все видели.Стол из 70-х тоже pашел народу.ну а как ты насосал на 5080 -тут то же все как бы в курсе)))а фото диджей ,кото...
Ещё один обладатель RX 9070 XT от Sapphire столкнулся с расплавлением 16-контактного разъёма питания
Китя.
23:28
Но увы моя только одна карта. дороже всего твоего ПК с монем, клавой и мышкой голодранец :-((
Ещё один обладатель RX 9070 XT от Sapphire столкнулся с расплавлением 16-контактного разъёма питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter