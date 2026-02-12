На Энгельсском заводе металлоконструкций.

Если говорить о наземных видах транспорта, то самым экономически эффективным из них будет железнодорожный: по старой доброй «железке» можно перевозить колоссальные массы грузов, расходуя при этом адекватные задаче объёмы энергии. Поэтому железнодорожный транспорт в России, переживающей сейчас новый виток индустриального подъёма, необходимо развивать, причём ударными темпами.

Может быть интересно

Источник изображения: «Саратов 24».

И вот, в частности, на Энгельсском заводе металлоконструкций, расположенном в городе Энгельс Саратовской области, сообщили об освоении производства железнодорожных цистерн. Для этой задачи на предприятии была запущена новая производственная линия.

Как уточняет производитель, железнодорожные цистерны активно используются в широкой сфере народного хозяйства: от аграрного сектора до нефтегазового комплекса.

В общей сложности на Энгельсском заводе металлоконструкций трудятся две тысячи рабочих. Производственные мощности предприятия будут расширяться, а в его номенклатуре с течением времени будет появляться новая продукция.