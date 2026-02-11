Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Крупнейшее в России предприятие по переработке шин запустило новую производственную линию
На ней будут перерабатываться крупногабаритные шины диаметром до 4,5 метров.

У автомобильной покрышки, как и у современной обуви, век недолог и зависит от режима эксплуатации. Одним автолюбителям летнего и зимнего комплектов «резины» хватает на 10 и более лет, тогда как другим приходится обновлять автомобильную «обувку» буквально каждый сезон.

Источник изображения: Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Изжившие свой ресурс покрышки отправляются на переработку, и крупнейшим специализирующимся на этой деятельности предприятием в России является подмосковная компания «Дмитровский завод РТИ». И вот сегодня Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщило о том, что предприятие расширило свои промышленные возможности и запустило новую линию, на которой будут перерабатываться крупногабаритные шины диаметром до 4,5 метров.

Производительность новой линии составляет 10 тонн старых крупногабаритных покрышек в час или порядка 70 000 тонн в год.

Полученная в процессе переработки шин резиновая крошка впоследствии используется при создании спортивных площадок, кровельных и гидроизоляционных материалов, в дорожном строительстве, и других отраслях промышленности.

#россия #экономика #промышленность
