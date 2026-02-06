Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Вологодской области появится предприятие по производству печатных плат
Учитывая зависимость современной экономики от всего, что связанно с микроэлектроникой, известие позитивное.

Современный мир сложно представить без микроэлектроники. Она окружает нас повсюду, и убежать от неё уже не получится. Потребность в микроэлектронной продукции даже без учёта бума ИИ и нейросетей будет продолжать увеличиваться, и бесконечно растущий спрос нужно удовлетворять.

Может быть интересно

Источник изображения: ChatGPT.

С этой целью в Вологодской области в особой экономической зоне «Вологодская» будет построено новое предприятие по производству печатных плат. Соответствующим известием поделился председатель правительства региона Александр Мордвинов. По его словам, уже весной этого года в строительство этого завода будет заложен первый камень.

Объём инвестиций в строительство предприятия составляет примерно 5 миллиардов рублей. Сколько времени займёт реализация проекта, пока не уточняется.

#россия #экономика #промышленность #электроника
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разгон PlayStation 3 — прирост производительности до 200% с новой qCFW прошивкой
6
«Опасный дуэт», «Лакомый кусок», «Пес 51»: краткий обзор новых фильмов
2
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
22
Когда закончится пандемия ИИ — данные производителей памяти и планы ЦОД на 2026–2030 годы
14
Почему игровой движок Godot пригоден для разработки перспективных проектов — в чём не прав Chimbal
3
От одиночества к сообществу — почему я никогда не откажусь от онлайн-игр в пользу одиночных
6

Сейчас обсуждают

Chihonya
18:05
Он только рассказывает какой крутяцкий проц у него, а показать бенч киберпука сцыт, самим же предложенный, вернее он глянул видимо и решил не выкладывать, дабы не опозориться)))) Ща начнет петь песни ...
ASRock заявила о принятии дополнительных мер в связи с сообщениями о проблемах с Ryzen 9000
Кукурузный Штеуд
18:02
Да, он вечно всё перекручивает, как ему выгодно. Реальность - это не про него
ASRock заявила о принятии дополнительных мер в связи с сообщениями о проблемах с Ryzen 9000
Chihonya
18:00
Балбес, читай новости, асрок уже признала, что косяки с ее матерями, или прошивкой, процы тут мимо.
ASRock заявила о принятии дополнительных мер в связи с сообщениями о проблемах с Ryzen 9000
Muro
17:54
Вась.. Моя Тиида только дорожает.. Я тебе как сборщик говорю, люди продолжают покупать ПК. И пофиг им на память. Заказывают память с Китая, с Авито. Ссд оттуда же. 5070 до сих пор можно взять за 55К....
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
Алексей Носков
17:52
После пары-тройки абзацев понял, что эта простыня текста бесмысленна, и всю читать ее не стал. Имхо, нормальный человек будет сочетать сингл и мульти в разумных пропорциях, играя в достойные игры. Зад...
От одиночества к сообществу — почему я никогда не откажусь от онлайн-игр в пользу одиночных
Evgeniy Dyachkov
17:38
Обзор из темы: херня эта ваша рыба, вот мясо это ДА! А вообще, что там, что там хватает как хороших, красивых, играбельных проектов, так и абсолютного шлака.
От одиночества к сообществу — почему я никогда не откажусь от онлайн-игр в пользу одиночных
OgoGoLog
17:34
Оно не будет такого требовать, ведь GTA6 выходит на консолях.
Когда закончится пандемия ИИ — данные производителей памяти и планы ЦОД на 2026–2030 годы
mahaleksmos
17:17
Вот что нравится в то и играешь. Но если играешь что бы задроцтвовать вот тут проблемы..
От одиночества к сообществу — почему я никогда не откажусь от онлайн-игр в пользу одиночных
TM1
17:10
И электричество подорожает из за потребления дата-центрами. Владельцам 4090, 5090 и 14900КС привет.
Рост цен на медь и олово становится ещё одной причиной подорожания систем охлаждения и электроники
lighteon
17:03
Все хорошо в меру, поэтому можно и в сингл игры играть и в сетевые. В конечном итоге сингл игры - это хороший отдых от сетевых командных игр... В последних может кукуха поехать, особенно от игры со сл...
От одиночества к сообществу — почему я никогда не откажусь от онлайн-игр в пользу одиночных
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter