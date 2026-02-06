Современный мир сложно представить без микроэлектроники. Она окружает нас повсюду, и убежать от неё уже не получится. Потребность в микроэлектронной продукции даже без учёта бума ИИ и нейросетей будет продолжать увеличиваться, и бесконечно растущий спрос нужно удовлетворять.
С этой целью в Вологодской области в особой экономической зоне «Вологодская» будет построено новое предприятие по производству печатных плат. Соответствующим известием поделился председатель правительства региона Александр Мордвинов. По его словам, уже весной этого года в строительство этого завода будет заложен первый камень.
Объём инвестиций в строительство предприятия составляет примерно 5 миллиардов рублей. Сколько времени займёт реализация проекта, пока не уточняется.